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曾挺廢SHSAT 曼達尼：不會改變考試制度

記者曹馨元╱紐約報導
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盡管曼達尼競選團隊通過聲明澄清，當選後並無「廢除或改變SHSAT制度的打算」，部分華人家長仍對其進步派政策持審慎態度。(圖片來自曼達尼X帳號)
盡管曼達尼競選團隊通過聲明澄清，當選後並無「廢除或改變SHSAT制度的打算」，部分華人家長仍對其進步派政策持審慎態度。(圖片來自曼達尼X帳號)

市長參選人、州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)近日遭披露，曾於2022年主張廢除紐約市特殊高中入學考試(SHSAT)，並批評該制度帶有種族偏見；盡管曼達尼競選團隊通過聲明澄清，當選後並無「廢除或改變SHSAT制度的打算」，部分華人家長仍對其進步派政策持審慎態度。

紐約郵報21日報導指，曼達尼在2022年2月接受進步派組織Jim Owles Liberal Democratic Club訪問時，曾明確表示支持廢除SHSAT，作為解決「奴隸制度、種族主義、殖民主義與歧視持續影響」的政策之一。

曼達尼畢業於特殊高中之一的布朗士科學高中(Bronx Science)，也曾擔任SHSAT輔導家教。他當時指出，自己親眼見證了紐約市公立學校、尤其是特殊高中的高度種族隔離現象；「我支持各項推動學校整合、全面增加教育經費的措施，包括廢除SHSAT」。

22日，在接受世報採訪時，曼達尼競選活動發言人艾普斯坦(Andrew Epstein)透過聲明澄清，「曼達尼若當選市長，不會有廢除或改變SHSAT考試制度的計畫」。

而在今年3月接受教育媒體Chalkbeat採訪時，曼達尼表示，他認為紐約市的公校種族隔離嚴重，「而特殊高中制度正是其中一個縮影」；他也主張需對SHSAT進行獨立分析，評估考試是否存在性別與族裔偏見。

華人家長趙愷文表示，根據他的觀察，「華人家長中應該沒有人會投給他(曼達尼)」；而他指出，這種抗拒情緒也源自白思豪(Bill de Blasio)時代後，華人家長對於進步派的不信任。前市長白思豪曾主張改變特殊高中入學方式，「有不少華人家長對於SHSAT尤其看重，幾乎是單一議題選民，已經不會相信左派了」。

SHSAT 華人 特殊高中

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