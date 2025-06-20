市長參選人曼達尼訪中華公所 承諾將定期回訪華埠

市長參選人曼達尼(Zohran Mamdani)20日造訪中華公所，向華埠僑團闡述其市政願景。(記者范航瑜╱攝影)

市長參選人曼達尼(Zohran Mamdani)20日造訪中華公所，向華埠 居民闡述其市政願景，並聽取社區對可負擔住房、小商業生存與交通政策的關切。他表示，若當選市長，將致力於打造「一個人民住得起的城市」，並承諾未來將定期回訪華埠，傾聽社區聲音。

曼達尼表示，華埠對許多家庭而言，是舉辦儀式和慶祝紀念日的的重要地點，對他來說也不例外。他高中畢業時就曾和家人一起到勿街(Mott St.)慶祝。他特別肯定了中華公所過去在面對排華法案時創設會館，協助華人購屋、落地生根；又在爭取出生公民權的里程碑訴訟中發揮關鍵角色，「若不是中華公所當年的法律抗爭，我們今天可能連要捍衛的權利都沒有」。

前州上訴法院法官凌德麗發言指出，自己和很多華埠居民一樣，因無力負擔日益高漲的房租而被迫搬離；而華埠自孔子大廈以來，50年都未見新的可負擔住宅落成。「我們不能再等50年，也不能再接受官員站在監獄門前發表空洞承諾，」凌德麗說。曼達尼回應未來若當選，將定期回訪華埠，特別是針對雙方意見分歧的議題。他強調，小商業雇用大多數私部門員工，市府卻常因罰款與繁瑣程序對其造成阻礙。在住房方面，曼達尼表也承諾將把現有極低收入 與長者租賃計畫產量增加三倍，確保「不只年輕人或新婚家庭，長者也能住得起」。

會中，華埠小業主李卓勳(Jan Lee)就華埠監獄議題向曼達尼提問，指出目前社區提出在原址興建逾千間全可負擔住房的替代方案，並保留原有聯邦監獄作為替代收容設施，期盼曼達尼支持。曼達尼未正面表態，但承諾將安排會面深入了解細節。針對有居民關於「削減警力」的疑慮，曼達尼也承諾自己不會削減任何警力，而是將精神病和遊民犯罪問題交給專業部門處理。