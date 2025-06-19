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布碌崙第20學區選出新12學委 華裔占6名

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙20學區委員會選出六名華裔委員。(趙愷文提供)
布碌崙20學區委員會選出六名華裔委員。(趙愷文提供)

有著眾多華裔學生的布碌崙(布魯克林)第20學區委員會，近日選出新一屆12名委員，其中包括六名華裔委員，占到委員總數的一半，並比上一屆增加一名。在此次選舉中成功連任的趙愷文(Kevin Zhao)表示，他希望以後有更多華裔委員當選，也希望學生家長以後能更積極投票

和其他學區委員會一樣，布碌崙第20學區委員會由12名委員組成，其中十名由選舉產生，兩名由區長指派。現在的委員會有五名華裔委員，而新委員會有六名華裔委員，其中包括兩名新委員李子清(Ken Li)和林娜(Na Lin)。

李子清在參選學委的介紹中說，他參與自己孩子的教育，也是所有孩子的教育倡導者。他說自己在20學區發起了一場和平抗議活動，為學區的孩子恢復課後班經費，他還協助組織了一次和平抗議活動，以解決第20學區存在的霸凌問題。

林娜在自我介紹中說，她是69小學(PS69)的家長，當該校家長會成員已有六年。她認為要確保教育局真正傾聽家長的聲音。林娜說，從自己的第一個孩子上幼兒園以來，她就一直參與爭取保留特殊高中入學考試和資優班的抗爭。作為學委，她將始終為那些希望孩子得到高質量教育的家長發聲。

已在20學區任多屆委員的趙愷文，對於現任學委Yanqing Chen未能再次當選表示遺憾。他說如果選舉組織得好，應該有更多華裔當選。

20學區新一屆學委從7月開始任職，他們分別是：趙愷文、陳美芳(Meifang Chen)、Wenming Chen、Elizabeth Chan、李子清和林娜。據介紹，20學區委員會現任主席斯托(Steve Stowe)將不連任。

趙愷文還介紹，整個學區的學生和家長都可以投票，但從投票情況看，最高得票數也不到600票，他為此呼籲以後在兩年一次的學區委員選舉中，家長和學生應該更踴躍投票，共同參與學區的建設。與此同時，他也鼓勵家長多參加其他社區活動，比如參與社區委員會的選舉。

在布碌崙第20學區，華裔學生的比率高達70%。

學區 華裔 投票

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