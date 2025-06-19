初選提前投票踴躍 44歲以下占45%

紐約市初選戰情白熱化，根據市選舉委員會(NYC Board of Elections)數據指出，截至17日，已有13萬1434名選民完成提前投票，較2021年同期的6萬4000人幾乎翻倍。(記者馬璿／攝影)

紐約市初選戰情白熱化，根據市選舉委員會(NYC Board of Elections)數據，截至17日，已有13萬1434名選民完成提前投票 ，較2021年同期的6萬4000人幾乎翻倍。而專家也分析，此次投票熱潮的主力來自25至34歲的年輕選民，截至18日已達近3萬人，占提前投票人數的近四分之一，創歷史新高。

數據顯示，五大行政區中以布碌崙 (布魯克林)與曼哈頓的提前投票人數領先全市，各達到4萬7052人與4萬3427人。皇后區則以2萬6383人居次，布朗士和史泰登島則分別為1萬497人與4523人。前四天總計超過13萬人投下選票，相比2021年前三天的4萬4000人與前四天的6萬4000人，增幅達近一倍。

年齡結構也顯示此次提前投票以年輕族群為主力，據多家外媒報導，18至34歲選民占整體提前投票者的34%，若擴大至44歲以下，比例更高達45%。

佩斯大學(Pace University)政治學者塔曼(Laura Tamman)接受Gothamist訪問指出，目前尚無法判定提前投票熱潮僅代表選民提前投票，抑或是大量新選民首次參與投票。但她表示，在單數年舉行的市政選舉中，年輕選民投票率通常會低於偶數年的聯邦選舉，若候選人成功動員年輕族群，「將是一項極其困難且極少實現的壯舉，」，將可能產生轉型性的影響。

隨著初選愈發激烈，近年投票意識高漲的華社討論聲量隨之升高，眾多微信群組內頻傳各式選舉資訊，其中以葛謨 與曼達尼之間的拉鋸為中心。由於葛謨表態支持取消興建遊民所計畫，並獲得布碌崙數位華社民選官員背書，獲關注公共安全選民的支持；而曼達尼的租金凍漲等政策則是獲得年輕移民二代以及工薪階級租客力挺，如今隨民調機構提出兩人拉鋸縮小，可預期民眾之間的討論將愈發激烈。