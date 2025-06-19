我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「全球百萬美元富豪」美2380萬人居首

矛與盾之爭：美軍鑽地彈如何穿透伊朗深埋地底的核設施？

初選提前投票踴躍 44歲以下占45%

記者馬璿／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約市初選戰情白熱化，根據市選舉委員會(NYC Board of Elections)數據指出，截至17日，已有13萬1434名選民完成提前投票，較2021年同期的6萬4000人幾乎翻倍。(記者馬璿／攝影)
紐約市初選戰情白熱化，根據市選舉委員會(NYC Board of Elections)數據指出，截至17日，已有13萬1434名選民完成提前投票，較2021年同期的6萬4000人幾乎翻倍。(記者馬璿／攝影)

紐約市初選戰情白熱化，根據市選舉委員會(NYC Board of Elections)數據，截至17日，已有13萬1434名選民完成提前投票，較2021年同期的6萬4000人幾乎翻倍。而專家也分析，此次投票熱潮的主力來自25至34歲的年輕選民，截至18日已達近3萬人，占提前投票人數的近四分之一，創歷史新高。

數據顯示，五大行政區中以布碌崙(布魯克林)與曼哈頓的提前投票人數領先全市，各達到4萬7052人與4萬3427人。皇后區則以2萬6383人居次，布朗士和史泰登島則分別為1萬497人與4523人。前四天總計超過13萬人投下選票，相比2021年前三天的4萬4000人與前四天的6萬4000人，增幅達近一倍。

年齡結構也顯示此次提前投票以年輕族群為主力，據多家外媒報導，18至34歲選民占整體提前投票者的34%，若擴大至44歲以下，比例更高達45%。

佩斯大學(Pace University)政治學者塔曼(Laura Tamman)接受Gothamist訪問指出，目前尚無法判定提前投票熱潮僅代表選民提前投票，抑或是大量新選民首次參與投票。但她表示，在單數年舉行的市政選舉中，年輕選民投票率通常會低於偶數年的聯邦選舉，若候選人成功動員年輕族群，「將是一項極其困難且極少實現的壯舉，」，將可能產生轉型性的影響。

隨著初選愈發激烈，近年投票意識高漲的華社討論聲量隨之升高，眾多微信群組內頻傳各式選舉資訊，其中以葛謨與曼達尼之間的拉鋸為中心。由於葛謨表態支持取消興建遊民所計畫，並獲得布碌崙數位華社民選官員背書，獲關注公共安全選民的支持；而曼達尼的租金凍漲等政策則是獲得年輕移民二代以及工薪階級租客力挺，如今隨民調機構提出兩人拉鋸縮小，可預期民眾之間的討論將愈發激烈。

投票 布碌崙 葛謨

上一則

力阻葛謨 桑德斯、歐凱秀背書曼達尼選市長

下一則

7旬翁天景廣場遭搶錢包 警緝青少年嫌犯
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

市長選舉白熱化 曼達尼遭死亡威脅 月花8000元雇安保

市長選舉白熱化 曼達尼遭死亡威脅 月花8000元雇安保
紐約郵報爆他曾任中國國企高管 賀立寧辭葛謨競選幕僚

紐約郵報爆他曾任中國國企高管 賀立寧辭葛謨競選幕僚
市長選辯論後結盟 蘭德、曼達尼互相背書 阻葛謨當選

市長選辯論後結盟 蘭德、曼達尼互相背書 阻葛謨當選
紐約市長初選辯論火爆 葛謨與曼達尼再度正面交鋒

紐約市長初選辯論火爆 葛謨與曼達尼再度正面交鋒

熱門新聞

蘭德於下午4時左右被釋。聯邦檢察官辦公室表示正在調查其行為，之後再決定是否起訴。(美聯社)

市主計長蘭德護送移民時遭ICE拘捕 聯邦指控妨礙執法

2025-06-17 19:39
Q44公車行經緬街，是通勤族搭乘首選。(記者尤昱程╱攝影)

紐約法拉盛華翁OMNY付款 不熟操作未能即時出示紀錄遭MTA開罰

2025-06-17 07:48
紐約市皇后區居民近日在自家庭院發現一台用黑色膠帶包覆的手機，專家說這可能是不法分子用來監視屋主的手法。庭院示意圖，非新聞事件圖。（取材自pexels.com@Michael Morse）

紐約婦在自家院子撿到「黑盒子」 竟是竊賊監視裝置

2025-06-12 19:35
警方公布兩名嫌犯照片，呼籲民眾協助辨識。(市警提供)

紐約白石鎮入室劫案是他們幹的 議員支持擁槍自衛：助辦照

2025-06-11 11:51
抗議者日前在曼哈頓舉行的示威活動中高舉支持洛杉磯抗爭、反對軍隊入城的標語。(記者許君達╱攝影)

抗議川普集權 紐約、長島「不要國王」遍地開花

2025-06-14 07:46
納蘇郡警方近日偵破一起針對長者的重大詐騙案。經調查，嫌犯為現年44歲、住在法拉盛的華裔男子陳登進。(取自納蘇郡警方)

專騙長者？紐約法拉盛華男得手數萬元 還有其他受害人嗎

2025-06-13 12:41

超人氣

更多 >
玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」

玄彬婚後3年 孫藝真又有「新生命」
華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員

華爾街日報：美國規模最大企業紛紛裁員
川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠

川普稅改法案 選這2類退休帳戶可受惠
華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走

華男街頭狂喊「救命、ICE」被五花大綁暴力押走
遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮

遲未拍板聯手以色列攻擊伊朗 川普有一最大疑慮