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力阻葛謨 桑德斯、歐凱秀背書曼達尼選市長

記者范航瑜／紐約報導
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桑德斯在聲明中形容曼達尼的競選「極具啟發性」，並讚揚其主張對富人加稅、改善生活成本。圖為曼達尼16日訪曼哈頓華埠。(記者曹馨元／攝影)
桑德斯在聲明中形容曼達尼的競選「極具啟發性」，並讚揚其主張對富人加稅、改善生活成本。圖為曼達尼16日訪曼哈頓華埠。(記者曹馨元／攝影)

聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)近日宣布支持市長民主黨初選中進步派領先者曼達尼(Zohran Mamdani)，與聯邦眾議員歐凱秀(Alexandria Ocasio-Cortez)並肩背書，力圖阻止前州長葛謨(Andrew Cuomo)重返政壇。這也是桑德斯2017年以來首次在紐約市長選舉中公開表態支持參選人。

桑德斯與歐凱秀近期展開「對抗寡頭政治」(Fighting Oligarchy)全國巡迴活動，主打挑戰川普總統及金權政治，如今兩人攜手支持33歲的曼達尼，被視為進步派對抗建制派的關鍵一役。

桑德斯在聲明中形容曼達尼的競選「極具啟發性」，並讚揚其主張對富人加稅、改善生活成本。「我們正面臨根本性選擇：是繼續由億萬富翁主導政治，還是建立一場由民眾驅動、對抗威權與貪腐的基層運動？紐約市的初選就是這場抉擇的縮影。」

歐凱秀在造勢場合抨擊67歲的葛謨代表「老人統治」(gerontocracy)，指出他2021年因多起性騷擾指控辭職，如今若重返市府「令人無法接受」。桑德斯2021年並未對市長人選表態，僅僅在曾在2017年市長選舉最後一周支持白思豪(Bill de Blasio)。

葛謨目前在民調中仍居領先地位，獲得多位民選官員與主要工會背書。他的競選團隊17日晚間表示，葛謨近日也取得部分關鍵正統猶太社群支持。16日，他還與女兒及市長參選人、州參議員拉莫斯(Jessica Ramos)搭乘卡車進行競選造勢，拉莫斯已背書葛謨。

桑德斯與歐凱秀的背書，正值支持葛謨的政治行動委員會(Super PAC)在媒體上大量投放廣告，指控曼達尼立場過於激進。曼達尼表示，針對他的威脅與攻擊並不新鮮，近期更接獲多起死亡威脅，「這些出於種族歧視與伊斯蘭恐懼症(Islamophobia)的言論，只會讓我更加堅定。」

曼達尼與市主計長蘭德(Brad Lander)、前州眾議員布雷克(Michael Blake)互相背書，期望藉市府選舉首度實施的「排序複選投票制」(ranked-choice voting)擴大支持基礎，挑戰建制派領先優勢。

桑德斯 葛謨 歐凱秀

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