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初選提前投票啟動3天 全市逾9萬人已投

記者許君達／紐約報導
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紐約市初選提前投票開始三日，已有超9萬人完成投票，熱情超過2023年地方選舉。從分區結果看，大量亞裔居住的皇后區投票熱情較低，已完成投票的人數遠低於總人口數更少的曼哈頓。(記者許君達／攝影)
紐約市初選提前投票開始三日，已有超9萬人完成投票，熱情超過2023年地方選舉。從分區結果看，大量亞裔居住的皇后區投票熱情較低，已完成投票的人數遠低於總人口數更少的曼哈頓。(記者許君達／攝影)

紐約市黨內初選提前投票14日開始。統計數據顯示，投票站開放的前三日，全市日均投票人數超3萬，遠高於2023年的市議會選舉同期投票數字。從分區投票人數看，曼哈頓的投票熱情較高，而皇后區則相對冷淡。

根據紐約市選舉委員會(NYC Board of Elections)在16日投票站關閉後公布的數據，提前投票首日，全市共3萬553人參加了投票，第二日的投票人數約3萬6000人、第三日則為2萬8000人左右，前三日的總投票人數為9萬4112人。由於今年涉及市長選舉，因此選民的投票熱情明顯高於2023年的紐約市地方選舉。上次選舉中最受關注的僅為市議員改選，提前投票的前三日，僅有約2萬人參與。

16日為工作日，但統計顯示，當日的投票人數與此前的周末兩天差異並不大，表明選民對本次選舉的熱情有較高的持續性。而無論是從全市整體還是各區的數據看，提前投票前三日的參與人數增長都呈穩定增長狀態，並未因陰雨天氣和工作日等因素而出現增幅上的波動。

分區數據顯示，布碌崙(布魯克林)的投票人數最多，現已有3萬3185人完成了提前投票，日均增幅約1萬1000人。曼哈頓則有3萬1036名選民在前三天內完成了投票，在總參與度和日均增幅上都僅以微弱劣勢落後於布碌崙。然而，人口總數與布碌崙相近的皇后區，初選的參與度則明顯低落，三天內僅有1萬9186人完成了投票。根據人口比例計算，皇后區的投票積極性遠低於人口總數少三成的曼哈頓。

紐約市初選提前投票將一直持續到22日(周日)，未能參加提前投票的選民也可在24日(周二)的正式初選日完成投票。在初選日，全市各投票站將統一在早6時開門、晚9時關閉。

投票 紐約市 布碌崙

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