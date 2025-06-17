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牛毓琳背書曼達尼 陪他走訪曼哈頓華埠

記者曹馨元／紐約報導
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前州眾議員牛毓琳(右二)帶著市長參選人曼達尼(左二)走訪曼哈頓華埠，並與中華公所主席朱超然(左一)會面。(記者曹馨元／攝影)
前州眾議員牛毓琳(右二)帶著市長參選人曼達尼(左二)走訪曼哈頓華埠，並與中華公所主席朱超然(左一)會面。(記者曹馨元／攝影)

16日，前州眾議員牛毓琳帶著市長參選人曼達尼(Zohran Mamdani)走訪曼哈頓華埠，並與紐約中華公所主席朱超然、民主黨華埠65D區領袖于金山會面；牛毓琳也向世界日報獨家披露，她將在市長選舉中第一順位支持曼達尼。

在中華公所，朱超然向曼達尼介紹了公所創辦歷史，以及各同鄉會在華裔社區中承擔的重要角色。朱超然表示，盡管如今華裔群體散落在紐約各地，但華埠仍是不可替代的文化中心。而曼達尼則會在20日(周五)再度拜訪中華公所，向更多社區領袖闡述政綱，「我希望能有一個和大家直接溝通的機會」。

曼達尼也向朱超然介紹了當下選情，並表示在日前開始的提前投票中，年輕選民的參與度已有上漲；「葛謨(Andrew Cuomo)在之前的民調中支持率與我差距巨大，但現在已經非常接近了，這將是一場由個位數差異定勝負的選舉」。

此外，曾參與越戰的朱超然，也為曼達尼介紹了華裔美國人自第二次世界大戰以來，長期參軍捍衛美國的歷史貢獻；曼達尼則再度提及州議員劉醇逸對他的背書，並強調劉醇逸曾是他重要的啟發者。

于金山(左一)透露，據他觀察，本次選舉獲得了華裔選民的較高關注。(記者曹馨元／攝...
于金山(左一)透露，據他觀察，本次選舉獲得了華裔選民的較高關注。(記者曹馨元／攝影)

隨後，曼達尼跟隨牛毓琳來到孔子大廈會見于金山。于金山笑稱，盡管他與曼達尼持不同政見，「但我們的共同點就是不想葛謨當選」。于金山表示，自己並不贊同葛謨在新冠疫情期間擔任州長時的治理方式，而他所支持的參選人蘭德(Brad Lander)與曼達尼互相背書，「相當於我間接支持了他(曼達尼)吧」。

而于金山也透露，據他觀察，本次選舉獲得了華裔選民的較高關注；「每天都有人來問我們關於投票的事，大家還是比較積極的」。

曾與曼達尼共事的牛毓琳表示，她將背書曼達尼作為第一順位參選人，並強調選民應最大化自己的投票權，列滿五個順位；「只有完整地填選投票，亞裔的聲音才能夠被更好地體現」。

投票 華裔 華埠

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