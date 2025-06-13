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紐約市長初選辯論火爆 葛謨與曼達尼再度正面交鋒

記者范航瑜╱紐約即時報導
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從左起：市議長歐德思、前州長葛謨、市主計長蘭德、州眾議員曼達尼、州參議員米維、前主計長斯靜格、前對沖基金經理狄爾森。(記者范航瑜╱攝影)
從左起：市議長歐德思、前州長葛謨、市主計長蘭德、州眾議員曼達尼、州參議員米維、前主計長斯靜格、前對沖基金經理狄爾森。(記者范航瑜╱攝影)

民主黨市長初選的最後一場辯論12日晚登場，民調領先的前州長葛謨(Andrew Cuomo)與州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)針鋒相對，互相攻擊，為選戰衝刺造勢。

辯論首題即聚焦移民政策。開場第一個問題就是關於總統川普挑戰庇護政策的行動，所有參選人皆表態「將捍衛移民與庇護城市原則。」葛謨強調川普只打他能贏的仗，「但川普贏不了我。」曼達尼則承諾，不讓市警協助移民及海關執法局(ICE)，並主張增加對無律師移民的法律援助資源。

「政壇經歷」也成為交鋒主軸。葛謨批評年僅33歲的曼達尼毫無行政歷練，從未與市議會、州議會或國會交涉，也未曾與工會談判，不具備領導全美最大城市的條件。他舉例自己任內推動的拉瓜地亞機場重建、第二大道地鐵延伸(Q線)等重大建設，以及災害應變能力。

曼達尼則以其「極具成效的競選活動」為政績，反駁葛謨批評，並承諾倘若當選，將延攬具經驗的公務人員組建市府團隊，同時直指葛謨任內削減醫療補助與大都會運輸署(MTA)預算，並捲入多起性騷擾指控。他還當場糾正葛謨，稱其多次誤唸其姓氏。

市主計長蘭德(Brad Lander)辯論前方獲「紐約時報」專家小組背書，被視為選戰以來最大突破。辯論中他也主攻葛謨，指其談及疫情期間的地鐵清潔工時使用「非法移民」字眼，且面對過錯鮮少承認。

對此，葛謨強調應「看事實，不看政治語言」，指出曾有五位地方檢察官調查，但皆未起訴。盡管如此，仍有一名地方檢察官在調查後認定部分指控屬實，卻以證據不足為由不提起刑事訴訟。在葛謨為自己辯護時，辯論現場多次傳出倒彩噓聲，而在蘭德和曼達尼發言後則多次響起掌聲。

辯論設有參選人互問環節。州參議員米維(Zellnor Myrie)與前主計長斯靜格(Scott Stringer)讓市議長歐德思(Adrienne Adams)說明其主導的「同意之城」住宅改革計畫。葛謨則詢問前對沖基金經理狄爾森(Whitney Tilson)，是否認為曼達尼提出的「免費公車、城市經營超市」等政策切實可行。狄爾森批評該等構想將導致企業與就業外移，「壓垮城市經濟」，並表示將在選票上把葛謨列為第二選擇。

葛謨 非法移民 川普

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