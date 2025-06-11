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治理經驗勝出 前市長彭博背書葛謨選市長

記者劉梓祁／紐約報導
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前市長彭博背書葛謨(中)，強調其治理經驗。(記者劉梓祁／攝影)
前市長彭博背書葛謨(中)，強調其治理經驗。(記者劉梓祁／攝影)

紐約市長彭博(Michael R. Bloomberg)10日宣布背書葛謨(Andrew M. Cuomo)參選紐約市長，認為他是所有人中最具行政與治理經驗者，能帶領城市「走出困境」。

彭博表示，自他卸任來，尤其是新冠疫情期間，因目睹紐約市面臨的困境而感到痛心。他認為，葛謨是最適合擔任市長的人選，為「務實派」，並讚揚對方主導拉瓜地亞機場(LaGuardia Airport)重建計畫等政績。

彭博表示，「在審視這場市長選戰的參選人陣容時，有一人的行政經驗與政府治理能力遠勝他人，那就是葛謨。」

紀錄顯示，彭博長期支持民主黨人選，曾在2018年期中選舉大筆捐款，2024年為總統拜登(Joe Biden)捐出2000萬元，並投入5000萬元協助副總統賀錦麗(Kamala Harris)競選。然而，他鮮在紐約市長初選中表態。

目前尚不清楚彭博是否將在競選最後兩周，親自為葛謨助選。盡管如此，紐約時報(NYT)引述知情人士透露，彭博預計將向一個支持葛謨的團體提供援助。

現年67歲的葛謨於2021年因遭性騷擾指控辭去州長職務，但他始終否認相關指控。盡管在今年3月正式宣布參選市長前就已居於領先位置，來自皇后區、33歲的州眾議員曼達尼(Zohran Mamdani)的支持率緊隨其後。

曼達尼主張凍結租金、實現市內公車免費，並計畫透過提高州企業稅率與對年收入逾百萬元的市民徵收2%新稅，支應財政。曼達尼陣營發表聲明指，「億萬富翁們正圍繞葛謨集結，因為他們知道他將維護破碎的現狀。」

彭博則表示，葛謨「專注解決問題，而非陷入意識形態或黨派鬥爭」。同時，彭博的女兒等親信也已向葛謨的競選陣營捐款。此前，彭博曾於2021年市長選舉中支持亞當斯(Eric Adams)，但其發生在亞當斯贏得初選後。亞當斯則已於今年4月退出民主黨初選，將以無黨籍身分參加11月大選。

葛謨 紐約市 亞當斯

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