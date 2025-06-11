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前州參議員曲怡文 有意再選州級公職

記者胡聲橋／紐約報導
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布碌崙前州參議員曲怡文，有意重返紐約州議會。(本報檔案照)
布碌崙前州參議員曲怡文，有意重返紐約州議會。(本報檔案照)

布碌崙(布魯克林)前州參議員曲怡文(Iwen Chu)有意再次參加州議員選舉，重返紐約州議會。

州競選財務紀錄顯示，南布碌崙前州參議員曲怡文於9日提交文件，再次競選州級公職。曲怡文還成立了一個名為「曲怡文為紐約」的競選委員會，目前尚不清楚曲怡文是計畫競選她原先的第17區州參議員的席位，還是競選其他州級公職。在曲怡文提交給州競選財務委員會的文件中，參選職位一項為「不確定」。

「目前階段，該委員會處於摸索階段」，曲怡文在發給記者的短信中表示，「我目前保持開放的態度，評估自己在哪裡能發揮最佳作用。如果社區有強烈需求，而且我相信自己能切實為社區服務，我將考慮如何推進下一步。目前，我正在考慮各種有實質性影響的機會」。曲怡文並沒有說明這些這些機會的具體內容是什麼，只是說今後有更進一步的決定會再正式通知。

民主黨籍的曲怡文去年11月在位於南布碌崙的第17州參議員選區連任失敗，輸給了現任州參議員、共和黨籍的陳學理(Steve Chan)。曲怡文是首位當選州參議員的亞裔女性，她在重新畫分的州參議會選區中的失利，導致民主黨在州立法機構上院失去了超級多數席位。

曲怡文離開州議會後，一直活躍在紐約政界。據媒體報導，她支持南布碌崙市議員紀思庭(Justin Brannan)競選紐約市主計長；她還被邀請參加「紐約時報」為民主黨市長初選組成的專家小組。

參議員 布碌崙 民主黨

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