亞潮萌 背書葛謨、李文、葉凌霞等初選參選人

亞潮萌推出葛謨等初選參選人。(亞潮萌提供)

紐約市 黨內初選提前投票將於本月14日(周六)拉開序幕，政治俱樂部亞潮萌(Asian Wave Alliance)9日公布了初選背書名單，力挺葛謨 (Andrew Cuomo)競選紐約市長。在華裔市議員參選人方面，亞潮萌分別背書葉凌霞(Ling Ye)、餘燕志(Eric Yu)和黃友興(Phil Wong)參選第38、第1和第47選區市議員。

在眾多市長參選人中，亞潮萌將葛謨列為首選，認為葛謨作為前州長，表現出了卓越的領導力，在公共安全方面採取強硬立場，主張增加警力和加強執法力度，以解決困擾紐約市的犯罪問題。在教育方面，葛謨表示支持保留特殊高中入學考試(SHSAT)，並認可其在維持紐約市特殊高中擇優錄取方面發揮的作用。

亞潮萌主席朱雅婷說，「葛謨對亞裔紐約人優先事項的深刻理解和得到證明的管理經驗，讓我們對他扭轉紐約市的局勢充滿信心」。

因紐約市初選採用複數排名投票，亞潮萌在市長參選人中，列狄爾森(Whitney Tilson)為第二選擇，因為狄爾森支持採取強有力的公共安全措施，並制定了將犯罪率降低50%的可靠計畫。亞潮萌的第三選擇是斯靜格(Scott Stringer)，因為他也支持增加警力和加強執法。

在市主計長初選上，亞潮萌宣布背書李文(Mark Levine)，並指出作為曼哈頓區區長，李文與華埠的聯繫使他了解華社的首要問題，包括小業主的處境和收取堵車費的影響等。亞潮萌稱，李文任命的官員最近投票支持SHSAT考試合同。不過，投票紀錄顯示，李文在2014年11月對取消SHSAT考試投了贊成票。

在市公益維護人競選上，亞潮萌之前已宣布背書珍妮花(Jenifer Rajkumar)。對於布碌崙 區長之爭，亞潮萌背書愛德華茲(Khari Edwards)，認為愛德華茲積極主動的領導能力，以及他對布碌崙多元化社區，包括眾多且不斷增長的亞裔人口的堅定承諾使他成為一位脫穎而出的參選人。

在市議員初選上，亞潮萌在曼哈頓第1選區背書餘燕志(Eric Yu)；在皇后區第30選區背書黃友興(Phil Wong)；在布碌崙第38選區，該聯盟背書支持葉凌霞；在布碌崙第47選區，亞潮萌背書共和黨參選人George Sarantopoulos。