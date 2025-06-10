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參選人朱治國、吉勒根訪世報 籲選民支持亞裔法官

記者尤昱程／紐約報導
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皇后區民事法庭參選人朱治國與吉勒根訪世界日報。左起：吉勒根、朱治國、世界日報紐約社社長張宗智、資深華裔律師莫虎、紐約市府財政局高級主任繆欣偉。(記者尤昱程／攝影)
皇后區民事法庭參選人朱治國與吉勒根訪世界日報。左起：吉勒根、朱治國、世界日報紐約社社長張宗智、資深華裔律師莫虎、紐約市府財政局高級主任繆欣偉。(記者尤昱程／攝影)

皇后區民主黨部背書的皇后區民事法庭參選人朱治國(Sheridan Chu)與吉勒根(Eve Cho Guillergan)9日拜訪世界日報，由資深華裔律師莫虎陪同。兩人皆為東亞裔背景，表示若當選，將推動強化法庭語言服務、提升移民與弱勢族群司法可及性。

莫虎指出，全紐約州約有1200位法官，其中亞裔僅占5%，遠低於亞裔人口占比。他表示，「全州62個郡，僅布朗士、皇后與曼哈頓有亞裔法官，其餘59個郡一名都沒有。我們需要更多了解亞裔社區文化的法官進入體制，讓司法更加公平。」

朱治國表示，成為法官，是為了讓了解我們文化的人，坐在審判席上。(記者尤昱程／攝影...
朱治國表示，成為法官，是為了讓了解我們文化的人，坐在審判席上。(記者尤昱程／攝影)

朱治國父母來自香港，祖父母則於日據時期由上海遷港。他表示，自己選擇從事法律與司法工作，是因為在法院系統中「看不到像我們這樣的人」。他說，「很多華人長者帶著案件來找我，其實連律師在講什麼都聽不懂。我便免費幫忙，這是我身為華人律師的責任。」

朱補充，亞裔社區在精神健康與毒癮治療資源上長期匱乏，且法院語言服務不足，是他未來當選後希望改善的重點。他表示，皇后區缺乏足夠的國語與粵語口譯，導致許多民眾空等一天仍無法開庭，建議可透過媒體協助招募更多口譯人員。

吉勒根表示，當法官最重要的是尊重每個人、耐心傾聽每一個故事。(記者尤昱程／攝影)
吉勒根表示，當法官最重要的是尊重每個人、耐心傾聽每一個故事。(記者尤昱程／攝影)

吉勒根為韓菲混血移民律師，12歲時自韓國移民美國，擁有超過40年法律執業經驗。她長期從事移民法、家庭法與民事案件。她表示，自己的法律職涯深受母親影響，「我母親在韓國經歷戰爭與貧困，來美後從工廠開始，一步一腳印創業，才讓我有機會上大學與法學院。」

她說，作為法官，最重要的是耐心傾聽與尊重每一位當事人，無論案件金額多小，「對某些人而言，500元就是一整個月的生活費，不能用案件大小來衡量正義的重要性。」

當被問及對於移民與海關執法局(ICE)日前拘捕皇后區一名高中生的看法時，吉勒根直言，這類作法破壞司法信任，「法庭應是尋求正義的場所，而不是恐懼的來源。」

朱治國則指出，現今美國對庇護者與綠卡持有者的待遇惡化，「我們看到很多難民在誠實報到後反而被帶走，這不是我們這個法治國家該有的作法。」他強調，法律不應成為壓迫工具，而應是社會公義的守護者。

兩位參選人均表示，雖然法院案件分派由系統隨機安排，但未來民眾若有興趣加入法律領域，皆可透過法院網站與其辦公室聯繫。他們亦呼籲華社踴躍投票，以行動提升亞裔在司法系統的代表性。

皇后區民眾可自14日(周六)起參與提前投票。選票將以中英文顯示兩人姓名，朱治國與吉勒根皆將列名於民主黨民事法官候選人名單中。

亞裔 皇后區 移民

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