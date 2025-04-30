川普2.0百日 霍楚、詹樂霞發報告歷數惡政

川普第二任期滿百日，紐約州長霍楚(右)和檢察長詹樂霞(左)分別發布報告，列舉川普政策對紐約居民的不利影響以及紐約州所對川普政府發起的法律挑戰。 (州長辦公室提供)

紐約州 長霍楚(Kathy Hochul)29日發布報告，歷數總統川普 在第二任期的最初100天內，所推動的聯邦資金削減和機構裁撤、關稅 政策以及外交政策對紐約州人民帶來的負面影響。同日，州檢察長詹樂霞(Letitia James)也發布「川普百日」報告，羅列了紐約州所參與的15項針對川普行政命令的訴訟，以及代表紐約州提交的22份針對川普政策的「法庭之友」簡報。

霍楚介紹，川普重回白宮百日以來，已削減了超過13億元原本由國會授權撥付給紐約州的聯邦資金，而根據獨立機構估算，川普的關稅政策將使紐約州整體經濟損失超過70億元，工作崗位流失28萬個，家庭年均生活成本增加6400元。

她強調，川普政府在100天內製造了大量的混亂和不確定性，對經濟構成嚴重打擊，而他在競選時所承諾的緩解通膨、提振經濟也無一兌現，政策反而讓紐約工薪家庭的生活更艱難，還削減了他們所依賴的多種社會服務。

報告指出，川普支持國會的1兆元預算削減，其中包含醫療補助(Medicaid)與補充營養援助(SNAP)，使700萬享受白卡和290萬依賴糧食券的紐約人基本生活面臨風險。而川普對於撤銷教育部的承諾，則會導致紐約州每年損失55億元的公立教育經費。

除削減經費外，川普政府還在全國範圍內裁撤聯邦政府員工超過12萬人，導致紐約州超過1200名前聯邦雇員被迫申請失業救濟。在基建方面，川普政府撤銷近3億8000萬元用於幫助紐約弱勢社區提升改造的資金，撤銷了紐約州的風電建設項目，影響數千個就業崗位。

根據報告，川普政府的關稅政策對紐約普通人帶來普遍性的影響，其中最直接的包括股市疲軟導致退休帳戶(401K)縮水，以及製造業和小商業的進貨成本暴增。此外，對盟國廣泛徵收關稅的政策還對紐約州的觀光產業造成連帶影響。由於紐約州北部和西部擁有大量加拿大遊客，而川普政府與加拿大關係交惡，導致到訪紐約州的加國遊客大量減少，對紐約市觀光業貢獻最大的歐洲遊客也大量減少。

詹樂霞則在她的報告中指出，紐約州在川普上任後先後帶頭發起了針對終止出生公民權、凍結聯邦資金、政府效率部(DOGE)濫權、削減醫療研究資金和公共衛生資金、政府大規模裁員以及撤銷教育部等行政命令的法律挑戰，阻擋了部分政令的生效。