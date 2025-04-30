川普2.0百日 霍楚、詹樂霞發報告歷數惡政
紐約州長霍楚(Kathy Hochul)29日發布報告，歷數總統川普在第二任期的最初100天內，所推動的聯邦資金削減和機構裁撤、關稅政策以及外交政策對紐約州人民帶來的負面影響。同日，州檢察長詹樂霞(Letitia James)也發布「川普百日」報告，羅列了紐約州所參與的15項針對川普行政命令的訴訟，以及代表紐約州提交的22份針對川普政策的「法庭之友」簡報。
霍楚介紹，川普重回白宮百日以來，已削減了超過13億元原本由國會授權撥付給紐約州的聯邦資金，而根據獨立機構估算，川普的關稅政策將使紐約州整體經濟損失超過70億元，工作崗位流失28萬個，家庭年均生活成本增加6400元。
她強調，川普政府在100天內製造了大量的混亂和不確定性，對經濟構成嚴重打擊，而他在競選時所承諾的緩解通膨、提振經濟也無一兌現，政策反而讓紐約工薪家庭的生活更艱難，還削減了他們所依賴的多種社會服務。
報告指出，川普支持國會的1兆元預算削減，其中包含醫療補助(Medicaid)與補充營養援助(SNAP)，使700萬享受白卡和290萬依賴糧食券的紐約人基本生活面臨風險。而川普對於撤銷教育部的承諾，則會導致紐約州每年損失55億元的公立教育經費。
除削減經費外，川普政府還在全國範圍內裁撤聯邦政府員工超過12萬人，導致紐約州超過1200名前聯邦雇員被迫申請失業救濟。在基建方面，川普政府撤銷近3億8000萬元用於幫助紐約弱勢社區提升改造的資金，撤銷了紐約州的風電建設項目，影響數千個就業崗位。
根據報告，川普政府的關稅政策對紐約普通人帶來普遍性的影響，其中最直接的包括股市疲軟導致退休帳戶(401K)縮水，以及製造業和小商業的進貨成本暴增。此外，對盟國廣泛徵收關稅的政策還對紐約州的觀光產業造成連帶影響。由於紐約州北部和西部擁有大量加拿大遊客，而川普政府與加拿大關係交惡，導致到訪紐約州的加國遊客大量減少，對紐約市觀光業貢獻最大的歐洲遊客也大量減少。
詹樂霞則在她的報告中指出，紐約州在川普上任後先後帶頭發起了針對終止出生公民權、凍結聯邦資金、政府效率部(DOGE)濫權、削減醫療研究資金和公共衛生資金、政府大規模裁員以及撤銷教育部等行政命令的法律挑戰，阻擋了部分政令的生效。
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