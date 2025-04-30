認可諾永信公安經驗 陳倩雯力挺

參選華埠市議員的曼哈頓第一社區委員會成員諾永信。(本報檔案照)

前華埠 市議員陳倩雯(Margaret Chin)日前與市議會第一選區參選人諾永信(Elizabeth Lewinsohn，前譯盧詠姍)舉行記者會，陳倩文分享了自己支持諾永信的原因，尤其強調了她在公共安全方面的經驗以及合作能力。

陳倩雯提到，諾永信曾在紐約市警局任職，並於第一社區委員會服務12年，指出她的專業背景能有效應對公共安全、可負擔住房等核心議題，也支持她推動重新開放連接華埠與下城的柏路(Park Row)，「擁有像諾永信這樣兼具經驗與合作精神的人至關重要」，陳倩雯表示。

諾永信對陳倩雯的支持表示感謝，並重申公共安全與住房可負擔性為其首要任務。她主張加強警方巡邏、應對仇恨犯罪、改善街道基礎設施，並提出將閒置辦公空間轉為可負擔住宅的政策，強調要確保各族裔、背景的居民都能在社區安居樂業。

作為首位當選市議員的亞裔 女性，陳倩雯2月便宣布為諾永信背書，她當時表示，諾永信有能力延續自己過往的工作，推動可負擔住房和支持最弱勢群體，推動針對長者和性少數群體的服務，「諾永信將在市議會確保每位紐約人，無論背景如何，都有機會茁壯成長。」

記者會上，諾永信也介紹自己推動的「哥譚公園」(Gotham Park)計畫，這片位於布碌崙 (布魯克林)大橋(Brooklyn Bridge)曼哈頓端下方的綠地，已於去年開放使用，上個月更延伸至柏路一帶。她表示，未來將致力於進一步擴展綠地空間，提升社區生活品質。