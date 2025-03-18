民主黨支持度新低 舒默堅稱「工薪階級政黨」定位

來自紐約的國會參議院民主黨領袖舒默(Charles E. Schumer)在近期採訪中表示，民主黨是堅定的工薪階級政黨，且已經有了明確的前進方向。（美聯社）

有線電視新聞網(CNN)發布的最新民調 顯示，民眾對民主黨 的支持度跌至歷史新低，僅達29%，是該黨自1992年以來在CNN民調中的最差表現；來自紐約的國會參議院民主黨領袖舒默(Charles E. Schumer)則在近期採訪中表示，民主黨是堅定的工薪階級政黨，且已經有了明確的前進方向。

據CNN民調，在全體受訪者當中，共和黨 目前支持度為36%，民主黨支持度則低至29%，與2021年1月相比，退步20%。分析指出，民主黨支持度大跌是因為黨內氣氛低迷，在民主黨員與傾向民主黨的選民當中，對該黨有好感的僅有63%，較前總統拜登剛上台時下跌超過20%。

日前，包括舒默在內的十名民主黨聯邦參議員，投票支持共和黨提出的臨時支出法案、讓聯邦政府避開關門危機；這一舉動在黨內招來不少進步派人士批評，前眾院民主黨議長裴洛西(Nancy Pelosi)也公開敦促參院民主黨人投票反對舒默，更凸顯民主黨內分裂的現狀。

舒默在16日與紐約時報的專訪中，則堅定地重申了民主黨作為「人民政黨」的定位。「我們現在有了明確的方向」，舒默表示，「我們是工薪階級的政黨，我們如今非常強烈地感受到這一點，而共和黨與此形成了巨大的反差；在過去的二、三十年中，共和黨已被一群貪婪、但非常富有的人所控制。」

舒默也坦言，他知道民主黨如今在大多美國人眼裡已經脫離了工薪階級，「但這就是我們要行動的原因」；舒默認為，民主黨在過去幾年推動了許多惠及工薪階級的立法，「但我們沒有做的是，我們沒有告訴人們(民主黨做的努力)，我們以為人們會知道，但是他們不知道！」

在民主黨於去年大選中敗北後，主張全民醫保等政策的佛蒙特州無黨派聯邦參議員桑德斯(Bernie Sanders)曾痛斥民主黨，「一個拋棄工薪階級的民主黨，會發現工薪階級拋棄了他們，這不應該令人感到驚訝」。

紐時的評論區則出現了一邊倒的反對聲，不少批評指出，舒默的觀點及做法已經過時，「民主黨在讓黨內統一這件最重要的事上失敗了，舒默難辭其咎」。