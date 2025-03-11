葛謨角逐紐約市長 共和黨支持率倍增

最新民調顯示，葛謨不僅在民主黨內支持率拔得頭籌，他在共和黨內的支持率更是較2022年攀升超過一倍。(美聯社)

雖然前紐約州長葛謨 (Andrew Cuomo)較晚才宣布參選市長，但其高知名度、及民調 中體現的高支持率，使他一參選就成為了一眾參選人中的領跑者；最新民調顯示，葛謨不僅在民主黨 內支持率拔得頭籌，他在共和黨內的支持率更是較2022年攀升超過一倍。

錫耶納學院(Siena College)最新公布的全州民調顯示，相較2022年3月，葛謨在民主黨內的支持率從50%變為51%，並無太大波動，但其在共和黨內的支持率卻從2022年的12%上漲至25%；這也導致在全州民調中，葛謨的受歡迎程度較2022年的32%回升至37%。

葛謨的發言人阿佐帕迪(Rich Azzopardi)表示，雖然其團隊通常並不願評論民調，但此次支持率上漲更證明「紐約市民知道這座城市正處於危機之中，而葛謨是有經驗、有能力幫助拯救這座城市的候選人」。

一直以來，葛謨都在本屆市長選舉的民調中遙遙領先，且獲得了亞裔政治組織「亞潮萌」(Asian Wave Alliance)、聯邦眾議員托瑞斯(Ritchie Torres)等的背書。曾作為共和黨候選人參選州議員的亞潮萌主席朱雅婷(Yiatin Chu)表示，葛謨或許是民主黨初選中最具常識的候選人。

葛謨的重點議題集中在治安、可負擔性等華裔群體關心的問題上。他曾表示，自己現已反對堵車費，認為當前經濟環境「不宜再增加紐約人的負擔」；同時，也於近日承諾，如果當選，將新招募5000名警察，以解決公共安全這一當務之急。

近年來，紐約亞裔選民也呈現右傾趨勢。許多人在2021年市長選舉與2022年州長選舉中，投票支持共和黨候選人史里華(Curtis Sliwa)與李修頓(Lee Zeldin)，以表達對治安及對民主黨教育政策的不滿。