紐約客談／亞裔代表共和黨參選 勝算幾何？

有媒體報導，今年的紐約市地方選舉，有十名亞裔 參選人以共和黨 身分參選，創下歷史新高。這說明，自2022年開始政治傾向轉紅的亞裔社區，轉紅趨勢仍在繼續，而且愈來愈多的參選人開始利用這一點。

亞裔社區政治傾向轉紅確實是不可置疑的。畢竟，隨著2020年新冠疫情以來治安大亂，以及民主黨 左派多年以來在教育政策、遊民政策、刑事司法改革方面，對亞裔利益的持續漠視，亞裔社區的確人心思變。在2022年州長選舉中，共和黨的李修頓在多個亞裔社區擊敗霍楚，布碌崙(布魯克林)第49州眾議員選區華裔共和黨挑戰者鄭永佳，也意外擊敗了深耕社區多年的民主黨州眾議員白彼得。

然而，話分兩頭，亞裔社區持續右轉，卻並不意味著更多亞裔參選人以共和黨身分競爭，就能將民主黨對手挑落馬下。其中，最重要的原因在於，儘管持續右轉在亞裔社區表現明顯，但在全市範圍內，亞裔人口仍然是少數，遑論共和黨選民數量本就只有民主黨的四分之一，更是將選票進一步稀釋。

如此，再疊加選區畫分的因素，共和黨亞裔參選人的勝算就會更加渺茫，畢竟選民基本盤與民主黨根本無法比。只有當所在選區亞裔占多數，且對手不是亞裔的情況下，共和黨亞裔參選人的勝算才更大，這就是為什麼鄭永佳2022年能夠勝選，而其他共和黨亞裔參選人落敗的原因。

無論如何，更多亞裔參選，無論代表共和黨還是民主黨，對於亞裔社區來說都是好事。希望日後代表共和黨參選的亞裔能夠逐漸擺脫陪跑者的定位，真正拿出實力，將紐約從極左的道路上拉回正軌。