台灣首獲邀華府「世界童玩節」 小朋友繪畫推廣台灣特色

台灣駐美代表處25日首度獲邀參加2026年第7屆「世界童玩節」（World Children’s Festival），於華府國家廣場（National Mall）設置台灣館攤位，展示「全國兒童聯想畫創作比賽」的作品。（記者陳熙文／攝影）

台灣駐美代表處25日首度獲邀參加2026年第7屆「世界童玩節」（World Children’s Festival），於華府 國家廣場（National Mall）設置台灣館攤位，展示「全國兒童聯想畫創作比賽」的作品，不但推銷台灣印象，這次也是首次擠下中國在現場設攤。

台灣駐美代表處自美東時間25日起連續3天在華府國家廣場設攤，駐美代表處副代表楊懿珊指出，「國際兒童基金會」（International Child Art Foundation）每4年於國家廣場舉辦「世界童玩節」（World Children’s Festival），並舉辦兒童繪畫比賽，這是第一次邀請台灣參加。

據了解，過去世界童玩節的活動都是邀請中國大使館 參加，此次改為邀請台灣，楊懿珊說，代表處也感到非常意外，並表示，本次活動的準備時間非常短，是在整個外交部、文化部和台中市政府的通力合作之下，在不到4周的時間內快速促成，指這是一個非常好行銷台灣的方式。

代表處在世界童玩節活動設置的「台灣館」攤位25日開幕，除了展出台中市政府長期主辦的「全國兒童聯想畫創作比賽」近2年的各年級前三名作品，也展示2018年在總統府展出的「想像中的台灣」畫作，總共144幅畫，表現出台灣特色。

活動攤位現場還提供作畫用具給參與的小朋友，讓大家各顯身手，連台灣駐美代表俞大㵢也親自下場展現畫功。

俞大㵢在致詞時表示，感謝國際兒童基金會舉辦如此非凡的盛會，將世界各地的孩子凝聚在一起，一同慶祝創意、想像力與自由；今日的活動提醒大家，在這個往往要求孩子墨守成規的世界裡，大人必須繼續鼓勵他們跳脫框架、大膽揮灑。

台灣駐美代表處在世界童玩節活動設置的「台灣館」攤位25日開幕，展出台中市政府長期主辦的「全國兒童聯想畫創作比賽」近2年的各年級前三名作品。活動攤位現場還提供作畫用具給參與的小朋友，讓大家各顯身手，連台灣駐美代表俞大㵢也親自下場展現畫功。（記者陳熙文／攝影）

台灣駐美代表處在世界童玩節活動設置的「台灣館」攤位25日開幕，展出台中市政府長期主辦的「全國兒童聯想畫創作比賽」近2年的各年級前三名作品。活動攤位現場還提供作畫用具給參與的小朋友，讓大家各顯身手，連台灣駐美代表俞大㵢也親自下場展現畫功。（記者陳熙文／攝影）

台灣駐美代表處在世界童玩節活動設置的「台灣館」攤位25日開幕，除了展出台中市政府長期主辦的「全國兒童聯想畫創作比賽」近2年的各年級前三名作品，也展示2018年在總統府展出的「想像中的台灣」畫作，總共144幅畫，表現出台灣特色。活動攤位現場還提供作畫用具給參與的小朋友，讓大家各顯身手，也吸引不少外國小朋友參與。（記者陳熙文／攝影）

台灣駐美代表處25日首度獲邀參加2026年第7屆「世界童玩節」（World Children’s Festival），於華府國家廣場（National Mall）設置台灣館攤位，展示「全國兒童聯想畫創作比賽」的作品。圖為台灣駐美代表俞大㵢攜夫人共同欣賞小朋友的比賽作品。（記者陳熙文／攝影）