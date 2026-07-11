我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

影／五角大廈公布新UFO檔案 大西洋驚見4.6公尺巨物

大摩中國學者：中經濟降溫 第二季GDP恐僅成長4.4%

吳孝儒與郭憲聰談創作感知：無法AI生成的台灣感性

文章提供／臺北文創
聽新聞
test
0:00 /0:00
《臺北文創名家會客室》From AI to I 第二場，以「無法生成的台灣感性」...
《臺北文創名家會客室》From AI to I 第二場，以「無法生成的台灣感性」為題。左起：吳孝儒、郭憲聰、蕭詒徽。（文章提供／臺北文創）

生態作家吳明益曾分享，有天他在慢跑時，覺得天上飛過一排鳥的畫面好美。然而定睛一看，他的知識讓他意識到那排飛過的鳥是埃及聖䴉，是外來種，是會排擠其他台灣鳥類的物種，於是它們的「美」忽然值得再往下和其他事情一起討論。

這也像今日我們觀看 AI 生成影像時的感受：乍看精緻、漂亮、甚至近乎真實；但若你真正認識那個場景、熟悉那片土地，便會察覺其中細微的違和。美感從來不只是畫面本身，也包含我們如何理解它背後的脈絡。

臺北文創名家會客室《From AI to I》系列第二場，主持人蕭詒徽便以這段故事揭開序幕，邀請無氏製作創辦人吳孝儒與再現影像視覺特效總監郭憲聰，以「無法生成的台灣感性」為題，從設計、影像與文化創作出發，探討在 AI 快速改變創作流程的時代，那些仍必須回到土地、現場與人之間，才能真正累積的創作感知。

上百位設計師、影像工作者與創作者齊聚一堂，聆聽吳孝儒、郭憲聰對談 AI 時代「無...
上百位設計師、影像工作者與創作者齊聚一堂，聆聽吳孝儒、郭憲聰對談 AI 時代「無法生成的台灣感性」。（文章提供／臺北文創）

AI 做不到的田野調查

無氏製作創辦人吳孝儒出身工業設計，團隊如今的工作已從產品設計延伸至品牌與策展。許多人初次看見他們的作品，總會感受到一股濃厚的臺灣氣質，而這份創作方向，若要追溯或可說源自他畢業後前往米蘭參展的一次體悟。

他回憶，在學習藝術史與設計史的年代，美感、比例、工具與方法，幾乎都由西方知識體系定義。但到了國際場域，他反而意識到，當創作者越能對自己的文化有自信、越能提出對自身文化的想法，世界也越願意與你討論「設計是什麼」。

因此，無氏製作長期合作的客戶，多半是深植臺灣土地的品牌與產業，從茶籽堂、春池玻璃，到糕點、老餐廳與傳統產業，許多都關注臺灣文化如何被重新轉譯。對吳孝儒而言，文化並不遙遠，它其實存在於每個人的 24 小時之中：我們使用的杯子、椅子、桌子與各種產品，都在形塑日常生活。這也是無氏製作的理念 Form Follows Story 「型隨在地」，從台灣在地文化與庶民生活取樣，讓設計不僅具備美學包裝，更能成為乘載故事與文化的載體。

而在這樣的理念下，面對 AI 的快速發展，吳孝儒認為，真正難以被取代的，正是創作者走進現場的能力。AI 可以回答問題、生成精美影像、完成指定任務，卻無法真正進入地方進行「田野調查」。不去喝茶，就不知道茶杯該如何被使用；不喝咖啡，就難以設計一台好的咖啡機；不理解衝浪者的身體經驗，也無法真正優化一塊衝浪板。那些來自生活現場的觀察、反覆累積的感知，以及對地方文化的理解，才是設計最重要、也是 AI 最難生成的價值。

從真實取樣，為地方創作

吳孝儒以新北設計展《Life in Circle》為例，說明無氏製作如何將田野調查轉化為創作。當時團隊以「住在這座環形城市的青年」為題，走訪新北不同區域的青年，並找來影像團隊、電影美術、音樂人與文案共同合作， 創造出六位不存在的虛擬人物。他們將田野調查所得的資料交給 AI，生成這些人的樣貌，替他們建立社群帳號與房間場景；但這些人物去過的地方、朋友的生活、上傳的影像與日常細節，全都來自真實的新北青年。換句話說，人物是假的，生活卻是真的。現場觀眾走進房間、聽見音樂人為其創作的歌曲，也透過他們的社群視角，看見一座城市裡不同青年共同構成的集體意識。

另一個案例，則是無氏製作持續參與至今約五年的「臺東設計中心」。吳孝儒回憶，一開始接觸這個案子時，他原以為設計中心只是一個展覽空間；但後來才理解，它真正的任務，是協助縣府處理與設計相關的公共案件，讓標案從一開始就能「出對題目」。

當時正值疫情期間，實體展覽受限，讓吳孝儒開始思考：除了展覽之外，還有什麼內容能穿越空間與距離？於是，Podcast 計畫「台東慢波電臺」誕生了。他將臺東設計中心想像成一座城市客廳，邀請在地人、移居者、部落工作者與各種生活者走進來說話，談族群文化、美學、產業與地方議題，這個計畫一路累積至今，已超過百集。團隊不只在設計中心錄音，也移動到不同地方，記錄臺東最直接的現場樣貌。嘉明湖揹工、熱氣球飛行員、巡山員、衝浪店老闆、鐵花村村長、生態調查員等人物，都成為理解臺東的重要入口。「台東慢波計畫」獲得 2023 GOOD DESIGN AWARD BEST100 肯定，評審讚賞它展現了以「地方人」出發、由下而上形塑城市的可能。

無氏製作創辦人吳孝儒分享 Form Follows Story 「型隨在地」的理...
無氏製作創辦人吳孝儒分享 Form Follows Story 「型隨在地」的理念。（文章提供／臺北文創）

「AI 幾乎每個月都在進化，如果今天重新拍攝《大濛》，製作流程或許已經和兩年前完全不同。」再現影像視覺特效總監郭憲聰笑著說。以參與製作的電影《大濛》為例，他分享 AI 如何快速改變影視特效的工作流程，也談那些始終無法被取代的創作價值。

過去大家總以為視覺特效只存在於後期製作，但其實特效團隊從劇本討論階段便開始參與，與導演共同規畫拍攝方式、測試效果、評估製作可行性；拍攝現場會記錄燈光、光影、場景與各種環境資訊，確保後續特效能自然融入畫面。他也分享，一部作品完成前，還需經過追蹤、建模、動畫、特效模擬、燈光、算圖與合成等不同工序，每一個環節都仰賴高度專業與團隊協作。

郭憲聰形容，特效團隊最重要的工作，其實是「收集資訊」。每到一個拍攝現場，他都會盡可能拍下各種照片、掃描環境，因為那些真實的光線、空間與細節，很可能再也沒有機會重現，也是後期製作最珍貴的素材。

一層霧的背後，是整個 1950 年代臺北的重建

談到《大濛》最具挑戰的製作過程，郭憲聰認為，真正困難的是必須重建一個真實存在過的時代。正式製作前，導演、視覺特效、美術等主創團隊共同參與歷史學者林傳凱老師的課程，從戰後臺北的城市樣貌、生活習慣到街道聲景，重新理解 1950 年代的世界。他分享，許多耆老回憶，那個年代夜晚最深刻的聲音，是木屐踩踏街道的聲響；而當時的臺北，也並非今日熟悉的繁華都市，而是仍留有戰後痕跡、斷垣殘壁與大片綠地的城市景觀。這些看似微不足道的細節，卻成為團隊建立世界觀最重要的基礎，也讓每位創作者真正走進那個年代。

郭憲聰分享，他接下這部作品時最大的使命，希望透過數位技術，重新建構一座消失的城市，也為臺灣累積一套可延續運用的歷史場景資料。為了還原城市樣貌，團隊反覆比對歷史照片、地圖與文獻，並與美術指導王誌成(人稱頭哥)不斷討論、修正。從建築坐向、街道配置，到遠方山景與植被分布，每一個畫面都經過多次來回調整。郭憲聰笑說，導演看到初版畫面時，第一句話常是「不對 !」，植物太少、房屋排列錯了、城市方向也不對；甚至有一次因為樹木太過茂密，被笑稱看起來像「亞馬遜叢林」。然而，也正是在一次次討論與修正中，團隊逐漸拼湊出真正屬於 1950 年代臺北的樣貌。

此外面對如此龐大的城市重建工程，團隊沒有逐棟建模，而是將不同年代、不同形式的建築拆解成如同樂高積木般的模組，建立可重複運用的數位資料庫，再透過程式自動生成街區，最後依劇情需求加入人物、車輛與生活細節，不僅完成《大濛》的城市景觀，也為未來臺灣時代劇留下珍貴的數位資產。

再現影像視覺特效總監郭憲聰分享《大濛》幕後創作，以數位技術重建消失的城市，保存臺...
再現影像視覺特效總監郭憲聰分享《大濛》幕後創作，以數位技術重建消失的城市，保存臺灣歷史場景。（文章提供／臺北文創）

原創，始終無法生成

談到 AI 對創作的影響，郭憲聰以《大濛》與自己參與的另一部Netflix原創影集《乩身》為例分享，兩者所面對的特效任務截然不同。《大濛》屬於「隱藏式特效」，最高境界是讓觀眾完全察覺不到特效的存在；《乩身》則必須打造屬於臺灣的奇幻美學，讓觀眾一眼就能辨識，而非任何國家的團隊都能複製。對他而言，當技術日趨成熟、工具越來越普及，真正拉開差距的，不再是軟體，而是創作者能否提出獨特的概念與美學。

「原創概念，才是最重要的。」郭憲聰說。AI 的確能協助生成概念圖、提升製作效率，但他也提醒，若過度依賴工具，人們是否反而逐漸失去思考獨特解法的能力？那些令人難忘的電影鏡頭，往往不是因為技術，而是來自創作者一個前所未有的想像。

吳孝儒則將這個觀點延伸到設計工作。他認為，設計一直被賦予「解決問題」的任務，卻很少有人思考如何「定義問題」。AI 能幫助人們更快找到答案，但無法替創作者決定，真正值得回答的是什麼問題。

他相信，真正珍貴的，始終是人類那一瞬間的靈光乍現。AI 可以協助延伸想像、提升效率，但那些來自感性、生活經驗、文化養分與創作直覺所誕生的創意，依然是人類最難被取代的資產。或許，這正是 AI 時代裡，依然無法生成的台灣感性。

再現影像視覺特效總監郭憲聰、無氏製作創辦人吳孝儒對談 AI 時代那些無法生成的原...
再現影像視覺特效總監郭憲聰、無氏製作創辦人吳孝儒對談 AI 時代那些無法生成的原創價值。（文章提供／臺北文創）

（本文經臺北文創授權轉載，原文刊載於此

上一則

櫻花，雪吹香

延伸閱讀

「夢想動畫」創辦人林家齊追逐AI浪潮 揭密電影大場面幕後真相

「夢想動畫」創辦人林家齊追逐AI浪潮 揭密電影大場面幕後真相
勇於冒險才能破圈 「酷的夢」YouTube 創作走向節目化

勇於冒險才能破圈 「酷的夢」YouTube 創作走向節目化
東南亞文學獎最年輕得主 「模犯生」作者吉妲楠：AI難取代創作者

東南亞文學獎最年輕得主 「模犯生」作者吉妲楠：AI難取代創作者
華人學者蔡苗子：過度依賴AI 限制創新

華人學者蔡苗子：過度依賴AI 限制創新

熱門新聞

2026年世界盃足球賽，法國國家隊總教練德尚（Didier Deschamps）。（美聯社）

不忍看你老去

2026-07-06 02:00
（圖／123RF）

從小貓身上學到溝通

2026-07-10 02:00
阿根廷近日新落成的足球傳奇巨星梅西雕像、高約26公尺、重達70噸。（路透）

親見梅西雕像 阿根廷球神再封神

2026-07-08 01:10

陳醫師的同學會

2026-07-04 02:00

半世紀，一個轉身

2026-07-07 02:00

餐飲學校

2026-07-06 02:00

超人氣

更多 >
羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」

羅大佑72歲生日前夕爆喜訊 宣布再迎「新生命」
華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了

華女靠1招騙術 害美國郵政慘虧1.5億美元 下場慘了
迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤

迪麗熱巴為周星馳豁出去 剪長髮、曬黑、增重8公斤
世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強

世界盃／梅里諾替補上陣115秒就進球 西班牙準絕殺比利時晉級4強
世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現

世界盃╱冠軍之心、歷史最差…南美6國媒體評本隊表現