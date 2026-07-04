法國外亞維儂藝術節揭幕 台灣團隊熱鬧啟動3周演出

台灣有4個表演團體獲選在2026年法國外亞維儂藝術節演出，3日傍晚參與開幕大遊行，君舞蹈劇場成員於遊行途中表演，吸引群眾圍觀。（中央社）

法國外亞維儂藝術節今年邁入60週年，也是台灣參與20週年。4個台灣表演團隊以融合本土文化與當代性的作品登場，在開幕遊行當街大顯身手，向國際觀眾宣傳。

今年獲選在外亞維儂藝術節（Festival Off Avignon）演出的台灣節目包含君舞蹈劇場的「痕跡」、莊國鑫原住民 舞蹈劇場的「∞－無限循環」、種子舞團的「低著的世界」及闖劇場的「春之祭」。

外亞維儂藝術節開幕大遊行在3日傍晚仍然耀眼的陽光下登場，各國團體都穿戴表演服裝、帶齊設備，利用這個宣傳的好機會沿路向遊客展現節目亮點。

台灣團體在遊行途中也穿插短暫表演，吸引群眾圍觀。法國遊客柯琳（Corinne）在路邊欣賞並受訪時說，她對台灣的表演很有興趣，打算購票觀賞，她也曾在社群媒體上看過台灣團體演出片段，覺得很精彩。

住在亞維儂的尚-米歇爾（Jean-Michel）表示，他尚未看過台灣團體的演出，但很樂意嘗試，平常挑選節目首先依據評論推薦，其次看劇團名氣。

台灣團隊在亞維儂地標「教皇宮」（Palais des Papes）前喊口號並拍攝紀念合照時，在露天咖啡座用餐的義大利 籍遊客也跟著鼓掌歡呼；團隊成員扛著寫有Taiwan和Avignon（亞維儂）的牌子走在石板巷弄，也有單車騎士迎面燦笑呼喊Taiwan，體現藝術節慶的友好氛圍。

駐法國台灣文化中心（巴文中心）主任陳宏星接受中央社記者訪問時說，外亞維儂藝術節是一個平台，能讓台灣表演團體瞭解作品面對歐洲觀眾時會遇到的狀況，文化部和巴文中心希望台灣團體透過這場歷練，能獨立與歐洲專業網絡建立合作關係。

他還說，團隊在接受市場考驗的同時，不能只看票房，因為票房僅反映節目在亞維儂被接受的程度，然而整體上，這場歷練在各方面對一個團隊的成長及國際連結都有很大幫助。

今年台灣推出的節目不乏本土文化元素。根據文化部介紹，「痕跡」藉身體回應客家文化記憶與日常儀式中沉潛的傳承與牽繫，引導觀眾走進共感儀式；「∞－無限循環」以阿美族豐年祭男子年齡階層制度為思維核心，探討舞蹈、秩序、群體與記憶之間的關係。

「低著的世界」自當代生活常見的「低頭」身體狀態出發，以富含爆發力的動作結構，描繪科技滲透日常帶來的節奏變化及感知重塑；「春之祭」則並置不同的肢體語彙，刻意製造不相容的感官張力，讓觀眾見證身體如何在多重文化之間移動、協商與抗衡。

第60屆外亞維儂藝術節本月4日到25日舉行，約1780檔節目在全城超過140座劇院上演。主辦單位估算，去年至少30萬人響應外亞維儂藝術節。

外亞維儂藝術節創始於1966年，與1947年成立的亞維儂藝術節（Festival d’Avignon，又稱「內亞」）並行但各自策展，隨後規模不斷擴大，如今號稱是全球最盛大的表演藝術節慶。

「低著的世界」於10日到20日在國立舞蹈發展中心（Les Hivernales-CDCN d’Avignon）登場，其餘節目則已開始在絲品劇院（Théâtre La Condition des Soies）演出至25日。

台灣的君舞蹈劇場、莊國鑫原住民舞蹈劇場、種子舞團及闖劇場在2026年外亞維儂藝術節演出。駐法國台灣文化中心主任陳宏星（前右3）率隊參與開幕大遊行。（中央社）