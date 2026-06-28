德州奧斯汀亞美電影節 台灣藝術家周東彥VR短片創新話題

藝術家周東彥。（本報資料照片）

台灣劇場暨新媒體導演周東彥與剪輯黃嘉文的VR短片，近期在德州 奧斯汀舉行的亞美電影節放映，當地影人與策展者對台灣創作者的創意與細膩留下深刻印象。

奧斯汀亞美電影節（Austin Asian American Film Festival）是德州重要藝文活動，每年透過電影徵集與放映活動，匯聚創作者與愛好者互動分享。本屆活動從24日至28日在奧斯汀電影院 （Austin Film Society Cinema）放映34部由中東、亞洲和亞裔 美國電影人執導的影片。

台灣影像創作者周東彥與剪輯黃嘉文，26日、27日參加VR短片「霧中」與「親吻」放映活動，映後與電影創作者及觀眾座談，分享VR創作經驗與挑戰。

周東彥表示，過去參加很多不同規模影展，奧斯汀亞美影展活動設計讓創作者有更多交流互動機會，透過作品播放，與華裔美籍導演吳皓等在映後對談，是很難得的經驗。

奧斯汀FUSEBOX藝術節總監柏利（Ron Berry）讚賞「霧中」的創意與「親吻」的細膩，對台灣創作者產生高度興趣，希望有機會與周東彥和臺灣書院合作。

電影節執行總監漢娜．黃（Hanna Huang）指出，感謝文化部及駐休士頓辦事處台灣書院的支持，讓奧斯汀電影愛好者透過周東彥的作品，探索影像虛擬實境的新領域，這是很難得的VR實體觀賞經驗。