我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

鄭欽文法網一輪遊 排名跌出前100 賽後痛哭「這是沉重失利」

南加化學槽爆炸威脅解除 疏散令仍有效 5萬居民暫避

「臺灣漫遊錄」奪國際布克獎 BBC：寫給美食與冒險的情書

中央社／台北25日電
聽新聞
test
0:00 /0:00
來自台灣的長篇小說《臺灣漫遊錄》奪得國際文學大獎「布克國際獎」，作者楊双子（左）...
來自台灣的長篇小說《臺灣漫遊錄》奪得國際文學大獎「布克國際獎」，作者楊双子（左）與英文版譯者金翎一同上台領獎。（歐新社）

台灣作家楊双子創作的「臺灣漫遊錄」獲「國際布克獎」引外媒高度關注，英國「衛報」引用評審團的說法稱本書「達成驚人的雙重成就」，英國廣播公司（BBC）則譽本書為「一封寫給美食與冒險的情書」。

英語文壇盛事、年度國際文學大獎英國「國際布克獎」今年由台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」勇奪大獎。

衛報（The Guardian）於得獎當日報導引述評審團主席娜塔莎．布朗（Natasha Brown）的說法，強調「臺灣漫遊錄」達成了驚人的雙重成就，「既是一部浪漫小說，也是一部尖銳的後殖民小說」。

根據駐英國代表處文化組提供新聞資料，報導中同時提到楊双子針對殖民記憶的看法，她表示「雖然韓國與台灣都曾是日本帝國的殖民地」，但韓國人「似乎對那段歷史感到一致的憤恨，而台灣人民看待它時，則交織著反感與懷舊的複雜情感」。

楊双子說，「透過當代台灣人的視角，我想梳理過去台灣人民所面對的複雜處境，並探討我們應該朝著什麼樣的未來努力。」

BBC在得獎當日的報導中稱「臺灣漫遊錄」是「一則關於禁忌之愛與台灣美食的故事榮獲了國際布克獎，成為首部從華語（Mandarin）翻譯並贏得這項殊榮的小說」。

文中引楊双子在得獎結果公布前告訴「國際布克獎」官方的說法，表示她為了小說中的旅行與美食進行田野調查，在兩個明顯的方面改變她的人生，「我的存款變少了；我的體重增加了」。

金翎則表示，她非常欣賞書中描繪日治時期台灣人在悲傷與快樂之間取得的精妙平衡，「那時依然有幽默、美食、電影、學校、小爭吵與浪漫。如果全盤否定這些，就等於將一個文化簡化為只有創傷」。

楊双子

上一則

醫師畫家郭宗正畫展 以水彩凝視生命風景

延伸閱讀

台灣首奪國際布克獎 評審團主席揭「臺灣漫遊錄」獲獎原因

台灣首奪國際布克獎 評審團主席揭「臺灣漫遊錄」獲獎原因
臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」

臺灣漫遊錄為何頻獲大獎？有愛情美食和旅行 「不將文化簡化為創傷」
楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 評審讚閱讀驚喜：別錯過彩蛋

楊双子「臺灣漫遊錄」奪布克國際獎 評審讚閱讀驚喜：別錯過彩蛋
「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎 楊双子：生為台灣人是我的幸運

「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎 楊双子：生為台灣人是我的幸運

熱門新聞

綬草。（本報資料照片）

綬草探頭

2026-05-18 02:00
（圖／想樂）

上有政策，下有對策

2026-05-25 02:00
土耳其，一個被貓咪接管的國度。

貓城：伊斯坦堡

2026-05-22 02:00
「臺灣漫遊錄」作者楊双子（左4）與英版文譯者金翎（左3）19日出席國際布克獎典禮，與評審團主席布朗（左）及其他評審成員合影。（歐新社）

台灣首奪國際布克獎 評審團主席揭「臺灣漫遊錄」獲獎原因

2026-05-19 23:50

錯位的中餐館

2026-05-22 02:00
《臺灣漫遊錄》英文版英國時間5月19日成為布克國際獎得主，是華語作品第一本獲此大獎。繼美國國家圖書獎翻譯文學大獎後，楊双子（左）與英譯者金翎（右）再度拿下大獎。(取自春山出版臉書粉專)

「臺灣漫遊錄」獲布克國際獎 楊双子：生為台灣人是我的幸運

2026-05-19 19:46

超人氣

更多 >
老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到

老派鳳梨酥出線 台灣人狂推這品牌：離開台北才買得到
提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀

提醒被斥鬧事…上海泳渡賽女選手露點照直播上網萬人圍觀
後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州

後悔了…為省錢搬到德州 2年後又搬回加州
心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果

心臟科醫生每天喝綠茶半年 發現一驚人結果
現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難

現場直擊╱化學儲槽洩漏 華人有家不能回 僅帶藥物避難