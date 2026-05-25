「臺灣漫遊錄」奪國際布克獎 BBC：寫給美食與冒險的情書

來自台灣的長篇小說《臺灣漫遊錄》奪得國際文學大獎「布克國際獎」，作者楊双子（左）與英文版譯者金翎一同上台領獎。（歐新社）

台灣作家楊双子 創作的「臺灣漫遊錄」獲「國際布克獎」引外媒高度關注，英國「衛報」引用評審團的說法稱本書「達成驚人的雙重成就」，英國廣播公司（BBC）則譽本書為「一封寫給美食與冒險的情書」。

英語文壇盛事、年度國際文學大獎英國「國際布克獎」今年由台灣作家楊双子創作、譯者金翎翻譯為英文的長篇小說「臺灣漫遊錄」勇奪大獎。

衛報（The Guardian）於得獎當日報導引述評審團主席娜塔莎．布朗（Natasha Brown）的說法，強調「臺灣漫遊錄」達成了驚人的雙重成就，「既是一部浪漫小說，也是一部尖銳的後殖民小說」。

根據駐英國代表處文化組提供新聞資料，報導中同時提到楊双子針對殖民記憶的看法，她表示「雖然韓國與台灣都曾是日本帝國的殖民地」，但韓國人「似乎對那段歷史感到一致的憤恨，而台灣人民看待它時，則交織著反感與懷舊的複雜情感」。

楊双子說，「透過當代台灣人的視角，我想梳理過去台灣人民所面對的複雜處境，並探討我們應該朝著什麼樣的未來努力。」

BBC在得獎當日的報導中稱「臺灣漫遊錄」是「一則關於禁忌之愛與台灣美食的故事榮獲了國際布克獎，成為首部從華語（Mandarin）翻譯並贏得這項殊榮的小說」。

文中引楊双子在得獎結果公布前告訴「國際布克獎」官方的說法，表示她為了小說中的旅行與美食進行田野調查，在兩個明顯的方面改變她的人生，「我的存款變少了；我的體重增加了」。

金翎則表示，她非常欣賞書中描繪日治時期台灣人在悲傷與快樂之間取得的精妙平衡，「那時依然有幽默、美食、電影、學校、小爭吵與浪漫。如果全盤否定這些，就等於將一個文化簡化為只有創傷」。