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導演耗時5年重現消失半世紀國寶 「甘露水」搬上大銀幕

記者陳穎／即時報導
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導演黃邦銓、導演林君昵出席「甘露水」首映會。(北師美術館提供)
導演黃邦銓、導演林君昵出席「甘露水」首映會。(北師美術館提供)

台灣首位現代雕塑家黃土水於1921年創作的大理石雕像「甘露水」，曾消失近半世紀，直到北師美術館團隊與長年守護作品的張家後人打開塵封木箱，才讓這件國寶級藝術作品重新現世。5年後的同一天，導演黃邦銓與林君昵以紀錄片「甘露水」向黃土水致敬，並於臺北信義威秀舉辦盛大首映會。

當天包括多年陪伴「甘露水」的張鴻標醫師家屬張士文、「甘露水」紀錄片總策畫暨北師美術館創辦人林曼麗，以及導演黃邦銓、林君昵、共同出品人信源企業董事長楊麗芬、福祿文化基金會董事長張純明等文化藝術界人士皆到場觀影，共同見證這部橫跨百年歷史與臺灣藝術命運的作品登上大銀幕。

紀錄片「甘露水」（Daughter of Nectar）起源於北師美術館2021年展覽「光——臺灣文化的啟蒙與自覺」中的一支紀錄短片。兩位導演歷經5年田野調查與跨國拍攝，以膠卷影像呈現大理石的質地與時間感，追溯「甘露水」失而復得的歷程。電影將於5月15日在全台21間戲院正式上映。

本片除入圍2025年第62屆金馬獎「最佳紀錄片」與「最佳電影原創音樂」，今年初也成功入選MoMA Doc Fortnight，讓這段來自臺灣的藝術故事躍上國際舞台。

林曼麗於首映致詞時表示，「甘露水」是一部「不像紀錄片的紀錄片」，希望觀眾能透過導演的創作視角，跟著黃土水踏上藝術之路。張士文則以台語感性分享，形容黃土水當年用雙手敲打石頭，而如今兩位導演敲打的則是影像與故事，把黃土水的精神深深刻進觀眾心中。

黃邦銓與林君昵也在台上感謝一路支持的夥伴，並引用黃土水曾說過的話：「藝術並非只是如實呈現，而是要將個性毫無保留地展現，才能真正獲得價值。」兩人表示，這部電影正是獻給黃土水的一封情書。

自2020年北師美術館邀請團隊拍攝修復紀錄短片「久子」後，導演群便開始深入追查「甘露水」在戰後被保存近半世紀的故事。團隊走訪台日兩地，記錄張氏家族第一手證言，並透過特殊影像質地與大理石紋理互相呼應，重現作品在日治時期的文化啟蒙，以及後來沉默年代中所承受的壓抑與苦難。

配樂則由聲音藝術家王榆鈞操刀，她以黃土水雕刻石材時的敲擊聲為靈感，實際錄下石頭碰撞聲響，將雕刻震動與歷史回聲化作電影旋律，呼應藝術家對創作的執著與理想。

隨著電影上映，「甘露水」的藝術旅程也將延伸至各地美術館。除了5月15日全臺上映外，國立台灣美術館將於5月9日舉辦特映專場，讓紀錄片與國寶「甘露水」首度同場展出；高雄內惟藝術中心則將於5月23日舉辦放映與映後座談；而台南國家美術館也同步推出觀影優惠，民眾憑電影交換券可於7月31日前免費入館參觀一次。

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