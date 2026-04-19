戒不掉短視頻 莫言發表「超短篇小說集」最短僅200字

諾貝爾文學獎得主莫言。 (中新社)

「用極短的時間，讀懂極深的人心」。在這樣的標語下，中國作家莫言 19日在線上平台的直播間首發其時隔六年推出的全新短篇小說集「人呐」。

該書收錄了莫言最新創作的81篇「超短篇小說」，最短的僅200字，大部分故事5分鐘至10分鐘即可讀完。他在前言中說，「現在幾乎是人人爭流量、個個刷視頻的時代，連我這樣七老八十的人也難以控制刷視頻的欲望。」他透露自己經常一刷就停不下來，也正是這種體驗啟發了他，創作一本能讓讀者像刷視頻一樣閱讀的小說集。

「人呐」中每篇故事都像短視頻一樣，簡短、輕鬆、有趣又讓人欲罷不能，他甚至請讀者像「刷」短視頻一樣，「刷」他的短小說。

莫言也從文學技巧層面解釋了這樣寫作的原因，「寫冰山的確沒必要寫被海水淹沒的部分，但應該讓讀者感受到並想像到那沒寫的部分。」

在同時代作家中，今年71歲的莫言大概是最積極擁抱互聯網的那一批。2021年他推出「莫言」微信 公眾號，因為「想和年輕人聊聊天」，每周一晚更新文章，幾乎每篇都是10萬+的點擊量；進入直播間賣書已經不鮮見的當下，他首次在年輕人聚集的小紅書 平台首發新書，延續其想和年輕人交流的初心。

如何看待AI寫作是繞不過去的話題。莫言以自身經歷舉例，此前因故需要寫一篇類似「蘭亭序」的駢體文，「我用AI生成了一篇1000多字的，覺得有點長就指示AI減到500多字。最終成品看著還不錯，但當我抄了五、六十個字的時候，突然感覺很恥辱，心中暗想我一個從事寫作40多年的老作家竟然還要抄AI。最後我是用自己的大白話寫了一篇，雖然不如AI的華麗，但我心裡坦然。出於職業自尊心和榮譽感，我還是要把原創放在首位。」

是否會恐懼被AI取代？莫言的幽默又來了，「我都70多歲，樂觀來說還能寫10年，已經不恐懼了」，隨即他也補充，自己頭腦裡積累的素材和故事足够多，一方面是親身經歷，另一方面是閱讀帶來的天馬行空的聯想。

即便是「靠」刷短視頻寫出了新書，莫言在現場也仍然對讀者一再強調要多讀書，自己現在還在持續努力戒掉短視頻。