班克西身分容或再遭揭露 美聯社：藝術價值仍將流傳

一名路人經過英國薩默塞特郡沃西農場一幅據稱出自班克西（Banksy）之手的塗鴉。（路透）

路透日前揭露英國塗鴉大師班克西 可能的真實身分，引發作品文化和經濟價值能否維持的討論。專家認為其魅力不只來自神祕感，作為各地不公義和壓迫的見證者，其作品仍發人深省。

美聯社報導，早在Instagram興起之前，班克西（Banksy）就意識到，真正影響力並非來自於出名，而在於保持匿名。

他身分之謎長久以來一直是他藝術價值的一部分。數十年來，班克西橫跨多個大陸，以在公共場所留下塗鴉壁畫方式對抗權威，甚至在拍賣會現場將創作「自毀」。路透日前曝光班克西可能的真實身分，引發其作品本身的文化和經濟價值能否維持的討論。

這同時也引發一個問題：為何要戳破他神祕色彩這顆紅氣球？失去神祕感讓許多班克西粉絲如喪考妣，更對爆料媒體多所譴責。有粉絲形容被告知真相時的感覺就像毫無預警被告知聖誕老公公不存在一樣。

美國丹佛（Denver）的藝術家伊凡斯（Thomas Evans）在Instagram上說：「我覺得他們就像在告訴我魔術的解答。有時候我只想單純享受那變魔術的過程。」

不過一些藝術專家認為，即使班克西身分被揭露，他的塗鴉和傳達的訊息仍將流傳下去，因為他的魅力不只來自於神祕感。

他本人及其帶有頑皮和黑暗色彩的作品一直是全球各地不公義、壓迫和不平等的見證者，從他家鄉英格蘭（England），到以色列隔離牆下的伯利恆（Bethlehem），再到戰火肆虐的烏克蘭。這些專家認為，即使失去神祕感，他的作品依然發人深省，持續引起討論。

倫敦安迪帕畫廊（Andipa Gallery）總監安迪帕（Acoris Andipa）說：「人們購買他的作品純粹是因為真的很喜歡。我得到的主要反饋是，坦白說，他們並不在乎到底知不知道他是誰。」

外界長期認為班克西真實身分是約於1972年出生的甘寧罕（Robin Gunningham）。他承襲街頭藝術家將作品匿名張貼在公共空間、作為顛覆性表達形式的傳統。他家鄉布里斯托（Bristol）後工業景觀是他的創作素材和展示空間。倫敦、紐約和其他城市的街頭牆面則讓他在社群媒體興起前就躋身國際舞台。

班克西的身分早已是圈內諱莫如深的公開祕密，想知道真相的人其實從網路上就查得到。英國「每日郵報」（Daily Mail）2008年曾報導，「有力證據顯示」甘寧罕就是他的本名。其他媒體也曾在調查報導中引用這個名字，包括美聯社2016年的報導。

路透上周報導指出，在「每日郵報」上述報導後，班克西改用大衛．瓊斯（David Jones）這個英國第二常見名字作為法定姓名。

巧合的是，大衛．瓊斯也是已故搖滾巨星大衛鮑伊（David Bowie）本名，而班克西曾以外星人史塔杜斯特（Ziggy Stardust）這個大衛鮑伊的舞台人格為靈感，於2012年創作過一幅已故女王伊麗莎白二世（Queen Elizabeth II）畫像。

班克西的律師沒有回應置評請求。班克西的發言人婉拒受訪。