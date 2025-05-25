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3大重量級國際藝術展 6月在台灣強碰

記者陳宛茜／台北即時報導
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疫後知名美術館的國際邀約不斷，泰德不列顛（Tate Britain）美術館規劃的「威廉．透納特展-崇高的迴響」，台灣是第三站。（記者陳宛茜／攝影）
疫後知名美術館的國際邀約不斷，泰德不列顛（Tate Britain）美術館規劃的「威廉．透納特展-崇高的迴響」，台灣是第三站。（記者陳宛茜／攝影）

台灣在6月起，三大重量級國際藝術展「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」、「威廉．透納特展-崇高的迴響」、「從印象派到現代主義—美國大都會博物館名作展」，陸續在富邦、中正紀念堂與台北故宮登場，其中兩大展還推出聯票，「強強聯手」搶攻台灣西洋藝術迷。這一波西洋古典藝術大展熱潮只是開始，目前辦展單位正積極與奧地利美景宮、荷蘭國家博物館、巴黎瑪摩丹等知名美術館洽談，希望引進克林姆、維梅爾等從未來過台灣的大師作品，以及與「蒙娜麗莎的微笑」齊名的莫內「印象‧日出」。

此次三大西洋古典藝術展「強碰」，引進透納特展的聯合數位文創總監鍾逸民說，透納展和大都會名作展的聯票，兩周就賣出近2000張。他認為三大藝術展不是競爭關係，而是將藝術市場做大，鼓勵年輕人暑假走進美術館。

此次三大展都與印象派有關。鍾逸民表示，雖然印象派仍是台灣藝術迷最愛，但疫後展出的藝術展，展示手法與觀點的突破都與疫前不同。透納特展和「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」，都不只展藝術大師的代表作，也展出深受大師影響的現當代作品。

引進大都會名作展的時藝多媒體董事總經理林宜標表示，邀展目標並不侷限於印象派，目前正跟奧地利美景宮洽談大展，期待能將館內珍藏的克林姆畫作帶到台灣，此外還準備引進卡拉瓦喬展。

根據英國藝術報剛公布的遊客數據報告顯示，羅浮宮、大英博物館去年迎來新的巔峰，訪客人數甚至高過疫前，推手是重量級大展。故宮也預估此次推出的大都會名作展，人數上看40萬。

疫後知名美術館比疫前更搶手，鍾逸民指出，以印象派收藏聞名的巴黎瑪摩丹美術館，國際邀展已排到2029年；以梵谷收藏聞名的荷蘭庫勒慕勒美術館，國際邀約也排到2028年。自從故宮、史博館重啟國際藝術大展，以兩館在國際的知名度，更容易邀到如奧地利美景宮這種國家級的美術館到台灣展出，這也是台灣重量級大展不斷的原因。

疫後的國際西洋藝術大展手法創新，「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」不只展印象...
疫後的國際西洋藝術大展手法創新，「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」不只展印象派經典代表作，也展出深受印象派影響的美國畫家作品。有「美國莫內」之稱的哈薩姆，其畫作《在法式庭園中採花》，色彩繽紛、清新脫俗，完美融合印象派的光影與美國本土精神。（圖／富邦美術館提供）
「威廉．透納特展-崇高的迴響」6月到台灣展出，展覽方式顛覆傳統的西洋古典藝術大展...
「威廉．透納特展-崇高的迴響」6月到台灣展出，展覽方式顛覆傳統的西洋古典藝術大展。圖為展品之一「藍色瑞吉山之日出（The Blue Rigi, Sunrise）」。（圖／聯合數位文創提供 圖片來源／TATE）
疫後的國際西洋藝術大展手法創新，「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」不只展印象...
疫後的國際西洋藝術大展手法創新，「印象派—從莫內到美國：光、跨越海洋」不只展印象派經典代表作，也展出深受印象派影響的美國畫家作品。圖為莫內《睡蓮》。（圖／富邦美術館提供）
「威廉．透納特展-崇高的迴響」6月到台灣展出，透納公認是英國最偉大的畫家，肖像躍...
「威廉．透納特展-崇高的迴響」6月到台灣展出，透納公認是英國最偉大的畫家，肖像躍上英國錢幣。圖為其畫作「威尼斯 — 聖母安康聖殿」。（圖／聯合數位文創提供 圖片來源／TATE）

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