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耳朵橡皮擦、情緒急救包…美術館「梵谷」周邊挨批

中央社倫敦13日專電
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柯陶德美術館展出梵谷（Vincent Van Gogh）作品「耳朵包著繃帶的自畫像」。(美聯社)
柯陶德美術館展出梵谷（Vincent Van Gogh）作品「耳朵包著繃帶的自畫像」。(美聯社)

儘管梵谷畫作「耳朵包著繃帶的自畫像」衍生商品一度引起爭議，倫敦著名的柯陶德美術館仍然以這幅畫作為招牌，放在大門口，並引述旗幟晚報（Evening Standard）評論其印象派和後印象派藝術收藏：「令人嘆為觀止，不可錯過」。

柯陶德美術館（Courtauld Gallery）2022年舉辦一場以梵谷自畫像為主的特展「Van Gogh. Self-Portraits」，精選16幅梵谷自畫像，一開展便獲得高度評價，然而美術館販售的梵谷左耳造型橡皮擦、梵谷向日葵主題的香皂和情緒急救包卻遭到批評，認為這種文創概念對於有類似梵谷痛苦經歷的人來說，無疑是在傷口上撒鹽。

影片來源：YouTube@Above WongArt

柯陶德美術館商業和訪客助理凱倫德（Gloria Callend）今天表示，從文創和幽默的角度來看，藉由藝術複製品和衍生商品，可讓民眾更接近藝術，進而了解創作者。

凱倫德說，以耳朵造型橡皮擦「Earaser」為例，廣告標語上寫：「我們都會犯錯…拿起你的橡皮擦，把有問題的部分切斷！」正面思考，可以把錯誤擦掉，這是好事；然而卻有人認為，這是拿梵谷的傷口當玩笑賺錢。凱倫德嘆，英國人的幽默，有人會心一笑，有人誤解。

「耳朵包著繃帶的自畫像」（Self-Portrait with Bandaged Ear）是柯陶德美術館館藏名作。目前美術館內仍販售許多相關商品，包括拼圖、冰箱磁貼、梵谷小人偶等等。凱倫德說，曾引起爭議的梵谷商品，在館內商店早就銷售一空。

正在選購商品的英國居民麥克（Sally Mack）說，她很喜歡藝術畫冊，不過，看到「耳朵包著繃帶的自畫像」相關商品，覺得太沉重，如果要選購，她偏愛陽光正面的題材，例如梵谷的向日葵。

柯陶德美術館表示，館內永久收藏品除了梵谷之外，還包括馬奈、塞尚、高更、莫內、雷諾瓦、竇加等藝術家的作品。

其中，馬奈的「女神遊樂廳的酒吧」創作於1882年，它以印象派的手法描繪法國巴黎著名劇院女神遊樂廳場景。畫作中出現了許多令藝評家費解的細節，也成為藝術和學術界探討的畫作。

台灣人黃佩禎目前在日本擔任建築師，她說，在英國可以看到最多歐洲印象派作品，因此，她特地前來英國旅遊並欣賞畫作。看到原作，似乎拉近了和畫家的距離，感受畫家作畫的筆觸和心情。

在倫敦金融界工作的Carre直接搬一張小椅凳坐在畫作前仔細模擬。她說，印象派畫家有些用色大膽隨意，很難模仿，然而梵谷和高更的畫作，線條感強烈，她以色鉛筆模仿原作，既舒壓，又可帶回家當擺飾。

納札里恩（Paula Nazarian）遠從巴西前來英國旅遊，她站在法國畫家愛德華·馬奈（Édouard Manet）「草地上的午餐」前，細細觀賞。畫中一名裸體女子坐在兩個衣著整齊的男子中問，而另一名女子在後方洗澡。納札里恩說，雖然以前看過這幅畫的複製品，但看到真跡時，感受更為震撼。

貝爾林（Christianne Baerlein）是藝術系老師，她經常邀朋友一起來看印象派作品。她站在雷諾瓦「劇院包廂」畫作前，她說，這幅畫的主題是一對夫婦在巴黎劇院，兩人看著不同方位，構圖有趣，她每次看都會有不同解讀。

柯陶德美術館常態展出還包括文藝復興時期到20世紀的繪畫、素描、版畫、雕塑和裝飾藝術。重點展品包括克拉納赫（Lucas Cranach the Elder）的「亞當和夏娃」、波蒂傑里（Sandro Botticelli）「三位一體與聖徒的祭壇畫」等。

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