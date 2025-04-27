乾隆欽點身價上看1.5億港幣 郎世寧「青羊圖」為何鬧雙胞

香港蘇富比宣布將拍賣義大利傳教士郎世寧、宮廷畫家金廷標合繪的「青羊圖」。估價6000萬至1.5億港幣。（蘇富比提供）

香港 蘇富比宣布將拍賣 乾隆時期義大利籍宮廷畫家郎世寧與中國宮廷畫家金廷標合繪的「青羊圖」。此畫是清史中最著名的雙胞胎畫作之一，象徵清宮藝術「中西合璧」的精彩過程。一幅由台北故宮 典藏，一幅沉寂近百年後首登拍場， 5 月 7 日於香港蘇富比香港亞洲藝術周單一拍品專場上拍，估價6000萬至1.5億港幣(約773.3萬至1933.4萬美元)。

將蘇富比即將拍賣的這幅青羊圖，與故宮典藏的「清郎世寧畫青羊」比較，會發現兩圖的結構、筆法非常類似，都是兩隻青羊在深山幽澗中，一隻跳躍、一隻徐行，就連畫中乾隆的御製詩也是同一首。乍看一模一樣的兩幅畫，落款的畫家卻不一樣，故宮典藏的青羊圖是「臣郎世寧恭繪」、蘇富比這幅則是「臣金廷標恭繪」，兩人是清宮中的畫家同事，都是乾隆的愛將。

根據清宮檔案，乾隆24年，乾隆先後傳旨要求郎世寧畫繪製「火雞圖」與「青羊圖」，原本是要掛在北海的「畫舫齋」當裝飾牆壁的「貼落畫( 如壁紙般的圖畫)」。但乾隆看到成品後非常滿意，捨不得貼在牆上當壁畫。因此七個月後，又傳旨金廷標「用白絹照尺寸另畫兩張」，打算採用金廷標的青羊圖與火雞圖裝飾畫舫齋，郎世寧的火雞圖與青羊圖則裱褙珍藏。

多年後，清宮珍藏的郎世寧青羊圖隨著國民政府來到台灣、典藏於故宮，而掛在畫舫齋的金廷標青羊圖推測在八國聯軍時流出清宮，輾轉由美國藏家收藏。

不過，金廷標的青羊圖與郎世寧的青羊圖實在太相似了，讓人懷疑這兩幅畫根本是同一位畫家所畫。北京故宮和台北故宮的研究員對此持不同的看法，故宮研究員邱士華在專文「清高宗集大成訓練課程—複製『青羊』」中，認為金廷標所繪的青羊圖由他一人完成，但是在乾隆的要求下「致意」郎世寧的青羊。乾隆多次要求宮廷畫家臨摹郎世寧的畫，希望讓中國畫家透過臨摹，一筆一畫學習西洋畫家的描繪技法，達成乾隆「集中西大成」的理想，而金廷標是其中佼佼者。

但北京故宮研究員聶崇正卻認為，兩幅畫的青羊都是郎世寧所繪。畫中動物歐洲風味濃厚、具立體效果，其畫法與寫實度明顯是郎世寧手筆，金廷標則負責製山羊背後的山石背景。2017年，一幅署名「金廷標恭繪」的火雞圖，在北京保利拍出逾台幣3億的價格。畫中的火雞，羽毛所富有的光感和質感，並非當時才入宮三年的金廷標所能從「同事」郎世寧畫中習得。

聶崇正因此推測，署名「金廷標恭繪」的青羊圖和火雞圖，應是金廷標與郎世寧合繪。郎世寧負責拿手的動物寫實畫，金廷標負責當背景的山水風景，兩人各取所長、中西合璧互補創造出宮廷畫的新高度。他在專文「郎世寧繪畫中的雙胞胎現象」中指出，金廷標和郎世寧曾多次合作繪圖，但常發生只署名一個人的現象。