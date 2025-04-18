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芝加哥藝術博覽會 台灣錄像作品首度登場

中央社／紐約17日專電
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6組台灣錄像展覽作品將首度參與2025芝加哥藝術博覽會，圖為2024年博覽會展場。（中央社／駐紐約台北文化中心提供）
6組台灣錄像展覽作品將首度參與2025芝加哥藝術博覽會，圖為2024年博覽會展場。（中央社／駐紐約台北文化中心提供）

台灣錄像展覽作品今年將首次登上芝加哥藝術博覽會，計有六組當代藝術家作品參展，為活動增添亞洲元素。

2025芝加哥藝術博覽會（EXPO CHICAGO）將於24日至27日在芝加哥海軍碼頭（Navy Pier）舉行，來自全球36國、93個城市、超過170家藝廊參展。歷年活動多以歐美畫廊展出為主，今年來自台灣的錄像藝術主題館及韓國畫廊協會參展，為博覽會增加不少亞洲元素。

台灣館主題為「台灣錄像播映選－交織的時間軸」，屬於本屆活動特別企劃，展現台灣當代錄像藝術多元視角及精彩面貌，是台灣團隊首次登上芝加哥藝術博覽會。

六組參展的藝術家及作品包括陳亮璇「呼吸」、陳瀅如「在對錯之外，有一座花園，我會在那與妳相遇」、許家維「武士與鹿」、劉玗與吳思嶔的Ladies、吳其育「薄膜史：無主數據」、張徐展「熱帶複眼」。

位於台北北投的鳳甲美術館，館長葉佳蓉去年4月獲選參加，駐紐約台北文中心與芝加哥藝博會合作的台灣策展人交流計畫，促成三方今年合作設置台灣錄像主題館。芝加哥藝博會認同鳳甲美術館多年推動台灣錄像藝術國際交流成果，特邀葉佳蓉策展推出台灣館。

葉佳蓉表示，藝術家們透過史前文明調查、部落傳說考證、啟蒙時代文本等不同時間點，以人類試圖認知世界方式，檢驗當代世界認知系統的問題，希望重新思考觀看差異與相互尊重的重要性。

在文化部支持下，紐文中心連續3年與芝加哥藝博會合作台灣策展人交流計畫，建立夥伴關係。葉佳蓉今年推出台灣錄像主題展參展，還有台灣當代文化實驗場策展人莊偉慈與忠泰美術館總監黃姍姍獲選參加計畫。

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