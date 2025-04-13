你得了「長女病」？新書探討長女為何總成為超級社畜

新書「長女病」是台灣第一部探討「長女症候群」的專書。（游擊文化提供）

台灣有「長女病」?「長女」往往是超級社畜？總統府前幕僚張慧慈是長女，從小就背負照顧弟妹的壓力、出了社會也成為任勞任怨的社畜，不論在家庭中或職場，習慣扛起過多責任。成長過程中發現跟她有同樣特質的人竟然都是長女。畢業於清大社會系的她，採訪十多位長女，橫跨各個世代和階級，出版新書「長女病」，是台灣第一部探討「長女症候群」的專書。

張慧慈的媽媽和姑姑都是長女，她發現三人有著相同的勞碌命，即使長大出了社會，仍會抱持理念「我要出人頭地，回來照顧弟妹」。姑姑特別疼二妹，生病時向張慧慈坦白，她非常羨慕二妹的自由自在、可以恣意闖禍，「不像身為長女的她們，必須扛下許多責任」，也擔心她將步上自己的「長女人生」，一輩子都要把原生家庭的所有責任扛在肩上。這讓張慧慈第一次意識到「長女病」。

心理學上有個名詞「蠟燭型人格」，又稱「長女症候群」，指的是「燃燒自己、照亮別人」的性格，普遍出現在長女身上。張慧慈表示，「蠟燭型人格」身上經常可以觀察幾個現象：她們通常自我要求高、認真、負責任、照顧身邊的人；但常被要求做出好榜樣、或被認為做得不夠好。她們常對自己挑剔不滿，甚至感到自卑、害怕面對稱讚，認為一定有哪裡做不好還沒被看到。長此以往，她們也經常出現自律神經失調、甚至罹患憂鬱症 。

南韓 這幾年出現新的名詞—K長女(Korean長女)，是「這輩子無法做自己」的代名詞。精神科醫師梁在震和心理分析師梁在雄分析，南韓去精神醫科就診的病患，比率最高的就是長女，因為她們從小被父母賦予照顧弟妹的使命感，還必須承受「老大表現好，其他兄妹才會效仿」的壓力。

長男雖然也要承受責任、但也會獲得許多補償和支持，長女往往被視為「以後要嫁出去」，長女的個人價值不像長男被認可。加上女性往往比男性更敏感、更傾向依據父母的期望而活，從中得到認可與讚賞，感到自己有價值，受到的壓力也大過長男。

張慧慈採訪一位長女小紅，遇到一位給人極大壓力的主管，部門流動率甚高。小紅壓力大到求助心理諮商、卻沒想過辭職；諮商師認為她抗壓性太高，因此被職場霸凌也不自知。這位主管離職後，「倖存者聯盟」聚在一起聊天，才發現這些任勞任怨、「抗壓性高」的同事，竟然全都是長女。張慧慈也發現自己身邊的好友多是長女，長女的特色是「很容易在職場上過勞」。

清明節時，一位長女朋友分享掃墓經驗，說她鼓起勇氣跟阿嬤說「我根本不愛吃雞屁股」，吃雞屁股是因為把好的都先讓給弟妹吃，讓阿嬤大為驚訝。這個故事讓張慧慈發現「台灣的長女病比我想得嚴重。」她有位身為長女的朋友，結婚時母親竟然因為要幫弟弟準備便當為由、中途離開婚宴。

身為七年級生，張慧慈觀察，這一代的人紛紛走入婚姻，但許多身為長女的新世代母親，仍會為第一胎是女生感到慶幸，因為認為「她未來可以幫忙照顧弟妹」，潛意識中仍然認為長女必須是「父母的好幫手」。

張慧慈認為，新世代看似接受開明的性別教育，骨子裡仍有揮之不去的「長女病」，很多人根本沒有「病識感」。她小時候看「阿信」，曾被電視劇中犧牲奉獻的的阿信長姊「嚇到」，但最新的Netflix韓劇 「苦盡柑來遇見你」裡，女角的「長女病」跟阿信姊姊沒有多大差別，顯示「長女病」依然在亞洲社會根深蒂固。

張媽媽看完「長女病」，跟張慧慈說「對不起」；妹妹則是告訴她，「我從小就不明白，你為什麼要扛這麼多的責任？」張慧慈表示，書寫此書除了療癒自己的「長女病」，更希望探討台灣社會如何造成「長女症候群」，期待讀完此書的長女讀者打開緊箍咒，明白身為長女不是原罪，「而是在兄弟姊妹中最先享受世界的幸運女性。」

張慧慈認為，這一代人面臨新舊文化衝擊，很多人不希望把重男輕女、長女症候群等舊觀念傳給下一代。但如果沒有進行「除魅」的過程，這些舊觀念的包袱仍然會在不經意中傳遞給下一代，「我們必須與上一代對話，才能帶著笑容去面對下一代」，這也是她撰寫「長女病」的初衷。