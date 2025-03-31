詩人零雨來美領「紐曼華語文學獎」 以詩見證台灣社會

紐曼華語文學獎得獎詩人零雨（左）。（休士頓辦事處台灣書院提供）

美國第9屆「紐曼華語文學獎」（Newman Prize for Chinese Literature），28日晚間在奧克拉荷馬大學Fred Jones Jr.美術館盛大舉行頒獎典禮。得獎者台灣詩人零雨，親自赴美領取殊榮。她致詞時表示，自己以詩的形式，見證半世紀以來台灣社會劇烈的變化，鼓勵當代女性詩人投入廣大的世界，創造屬於自己詩的國度。

配合本屆紐曼華語文學獎，駐休士頓 台灣書院特別與奧克拉荷馬大學合作，於該校華語文學翻譯檔案館（Chinese Literature Translation Archive）展出台灣現代詩主題文件展，包含由零雨、夏宇、鴻鴻、阿翁、曾淑美等共同創立的《現在詩》刊物，呈現台灣現代詩歌文學歷程上的豐富樣貌；同時也舉辦詩歌圓桌論壇，由該校國際研究學院代理院長兼紐曼文學獎主辦人石江山（Jonathan Stalling）、本屆提名學者英國倫敦大學亞非學院教授Cosima Bruno、香港 大學教授王學權（亦為零雨2022年作品《女兒》詩集英文版譯者）朗讀詩作及譯文，並分享創作與語言轉譯的文化內涵。

「紐曼華語文學獎」於2008年設立，由哈羅德•紐曼夫婦（Harold J. and Ruth Newman）贈與奧克拉荷馬大學國際研究學院（College of International Studies）主辦，是美國第一個專為華語文學設立的獎項；每2年由國際評審委員公開票選出獲獎者，以表彰華語散文或詩歌體現人類共同處境的卓越成就。零雨是繼楊牧（2013）、朱天文（2015）、張貴興（2023）之後，第4位獲得該獎殊榮的台灣作家。