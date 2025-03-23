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封面故事／「我把作家分三類」王鼎鈞：這類作家有悲天憫人境界 (專訪中篇)

鋼琴運到加拿大最高峰 馬修連恩盼40年終圓夢

記者林士傑／即時報導
馬修連恩宣布4月12日要在北流卡夫卡舉辦音樂分享會。圖／獨一無二娛樂文化提供
馬修連恩宣布4月12日要在北流卡夫卡舉辦音樂分享會。圖／獨一無二娛樂文化提供

馬修連恩日前取得加拿大政府同意，排除萬難利用直升機將三角鋼琴載運到加拿大最高峰洛根山，期間反覆確認冰雪是否穩固，終於完成「Kluane」一曲彈奏跟影像拍攝，一圓近40年的夢想，心情格外激動。

他於疫情後把工作重心放在加拿大，十分想念台灣，全新專輯「Full Circle 圓．滿」集結了40多年的音樂創作，他說：「這張專輯汲取自生命中最為錐心刺骨的體驗，從死亡的陰霾、絕望孤獨的折磨以及無盡的渴望，到愛的暖陽、歡笑和實現夢想的滿足。」

而他對於聲音的收集與錄製相當要求與著迷，自19歲起一直追求、希望聲音送到大家耳朵之際如同親臨現場，這麼多年來持續探索聲音錄製的各種方式，在6個國家和18個地點，收集了北美、歐洲和亞洲的22座教堂、大教堂、洞穴和洞穴中的數位聲學數據，加上共計52位音樂家、8位工程師和4位擬音藝術家參與，他興奮的邀請大家一定要戴上耳機聽新專輯「Full Circle 圓．滿」。

馬修連恩宣布4月12日要在台北流行音樂中心卡夫卡舉辦音樂分享會，親自分享新專輯「Full Circle 圓．滿」與音樂紀錄片「Kluane Compositions」，同步開始規畫回台後要一一品嚐的美食清單，音樂會購票請洽Klook客路。

馬修連恩登上加拿大最高峰洛根山拍攝。圖／獨一無二娛樂文化提供
馬修連恩登上加拿大最高峰洛根山拍攝。圖／獨一無二娛樂文化提供

加拿大 疫情

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