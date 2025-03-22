談此生歸屬 王鼎鈞：故鄉是我的初戀，紐約是我的婚姻

王鼎鈞與妻子王棣華在自家後院賞梅，攝於2009年5月17日。（本報資料照片）

問：前面提及顛沛流離，鼎公自中國大陸到台灣再到紐約的經過，是兩岸關係一段不堪回首的時代縮影，您自身曾身涉國共矛盾之中，作家張大春新近演講幫大家回顧了這段不可思議的經過，他的結論是國家辜負了鼎公，甚為沉重。您如何看待這段人生與歷史？

答：1931年，九一八事變發生，我七歲，開始有國家觀念。我受的教育是國家多難，這一代人要救國，救國需要犧牲，個人利益與國家利益衝突。戰爭來了，我經過對日抗戰，國共內戰，戰爭是反淘汰，我苟全性命，萬劫歸來，倘若加減乘除，其中總有對不起國家的地方。國家並不欠我什麼。說到這裡，我的大白話不夠用了，借用文言，去臣無怨詞，憂讒畏譏。

我在不同的時間、不同的地點、對不同的訪問者說過，我這一生混到三個國，中華民國 、中華人 民共和國，還有一個美利堅合眾國。人生在世不能沒有國家，但是最好只有一個國家，國家多了可能是一種折磨。我的問題是有三個國，沒有家，四海漂流，處處非家處處家，用台語來形容，我這樣的人「只有路，沒有屋」。我在不同的時間、不同的地點、對不同的訪問者說過，中國生我，台灣養我，美國用我。故鄉是我的初戀，刻骨銘心，紐約是我的婚姻，侯門一入深似海。

我這一生只好稀里糊塗，不求甚解，但是下一代呢？我不止一次告訴孩子們，你們是法律上的美國人，血統上和文化上的中國人，要溶入美國主流社會，但是保持中國的特色。愛中國，效忠美國，葉落未必歸根，風媒水媒，分散也是繁殖。這也算是「極無可如何之遇」了，除此之外還能怎樣呢？