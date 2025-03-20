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文學家白先勇譜「崑曲」重現古典光芒 李四端直呼感動

記者林怡秀／即時報導
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白先勇(右)和陳怡蓁(左)希望將傳統文化推展到國際。(圖／八大提供)
白先勇(右)和陳怡蓁(左)希望將傳統文化推展到國際。(圖／八大提供)

創作「孽子」、「一把青」等文學作品的知名文學家白先勇，日前在電視節目中，他分享與科技公司的文化長陳怡蓁聯手復興崑曲文化的歷程。白先勇、陳怡蓁的相識結盟，可由「牡丹花開20年」這本書來見證，從2004年的首演，至今整整度過20年、演出達540場。白先勇分享：「我一直覺得21世紀，不管怎麼樣，經濟起來的時候，下一步就是文化建設！」讓節目主持人李四端相當感動。

白先勇透露，曾有人問他好好地為何要做崑曲？他也直球回應：「我不是光做崑曲，我是說試試看，如果崑曲這麼一個搖搖欲墜的古典文化，我們能夠把它重拉到21世紀，讓它重放光芒！」那也許其他的藝術，也能同樣有機會重新發展，避免文化斷層的危機出現。白先勇表示：「文化是一個民族的靈魂，而且是累積來的，所以傳承非常要緊！」陳怡蓁則認為文化的範圍真的很廣，不管是做崑曲、還是京劇，或者文學創作，其實都是文化裡面的一部分，「因為我們在台灣有不同的民族，文化共融，但每一種都需要有人去推動，每一種都要能夠把它的精華留下來，然後才能夠形成我們自己獨特的文化。」

白先勇因為對傳統文化沒落感到痛心，用自身的人脈，號召企業界的朋友，一同維護、推動文化，李四端直呼：「老師，您不能低估自己給人的感動力量！」

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