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巴黎龐畢度藝術中心 閉館5年整修 2000件藝品移倉庫、海外展出

中央社／巴黎11日專電
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成立於1977年的龐畢度藝術中心，為徹底清除外牆石綿與翻新展覽空間，將於9月22日關閉全館，直至2030年重新開幕。（路透）
成立於1977年的龐畢度藝術中心，為徹底清除外牆石綿與翻新展覽空間，將於9月22日關閉全館，直至2030年重新開幕。（路透）

巴黎龐畢度藝術中心5年閉館整修計畫正式啟動，自10日晚間起，永久收藏展區正式熄燈，2000件現代藝術品將被移至倉庫存放或前往法國與海外展出。特展區則持續展出，直至9月22日關閉全館，預計2030年重新開放。

成立於1977年的龐畢度藝術中心，為徹底清除外牆石綿與翻新展覽空間，將於2025年至2030年期間閉館整修，在此之前，以逐步關閉的方式，讓觀眾陸續與館內不同空間道別。

繼3月2日關閉龐畢度公共資訊圖書館Bpi後，3月10日晚間10點正式關閉永久收藏展區，分別為5樓的現代美術展間（1905-1965年的作品）與4樓的當代藝術展間（1960年至今的作品）。

為了向永久收藏展區告別，龐畢度中心舉辦了「倒數4日的告別派對」，規劃舞會、音樂會、工作坊等活動。10日當天開放免費參觀，吸引大批觀眾湧入。

此外，館方推出「龐畢度馬拉松—讓我們向你說說龐畢度的故事吧」導覽活動，邀請館內不同部門的工作人員接力導覽，自上午11點至傍晚7點，不間斷地介紹近60件作品。

10日晚間10點起，永久收藏區內的馬蒂斯、夏卡爾、杜象、達利、芙烈達卡蘿等2000件大師作品將移出龐畢度，先搬至巴黎北邊的倉庫，再移至近郊正在施工的儲藏庫。

龐畢度製作總監賈尼艾（Claire Garnier）向世界報（Le Monde）說：「移出作品是龐大工程，我們可能需要數個月甚至數年。例如在搬運德國藝術家基佛（Anselm Kiefer）的巨型裝置時，就需要拆除窗戶才能移出。」

與此同時，許多藝術品在閉館整修5年期間，將前往法國與海外展出，是龐畢度所規劃的「星座計劃」（Constellation）。

根據法媒統計，巴黎大皇宮將成為龐畢度未來5年舉辦特展的主要場地。羅浮宮、巴黎貨幣博物館、巴黎愛樂廳、龐畢度梅斯分館等地，其展期與檔次都已確定至2026年底。國際部分已確定即將與西班牙、中國、與比利時美術館展出，及正與美國、澳洲、日本等有合作關係的美術館洽談。

在9月22日前閉館前，民眾可繼續參觀龐畢度藝術中心，仍有許多特展正待推出。

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