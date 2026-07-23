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避免外國自駕客逆向 日本將在北海道等三地機場加強道路安全

編譯簡國帆／綜合外電
日本當局將開始針對租車自駕的外籍旅客，推行道路交通安全措施。(路透)
日本當局將開始針對租車自駕的外籍旅客，推行道路交通安全措施。(路透)

隨著訪日租車自駕的外國遊客交通事故激增，日本當局將開始針對租車自駕的外籍旅客，推行道路交通安全措施。

國土交通省的數據顯示，持有國際駕駛許可或外國駕照的外籍駕駛人，涉及租賃車輛的交通事故數過去五年來增加三倍多，從2020年的47起暴增至2025年的212起。由於日本是右駕、靠左行駛，高比例的交通事故都是發生在駕駛人試圖在路口右轉時。

共同社報導，首批安全措施將從北海道新千歲機場、福岡機場，以及沖繩那霸機場周邊的道路開始推行，包含鋪設彩色路面以指引正確的右轉路徑，以及安裝橡膠車阻，以避免駕駛人誤闖對向車道。在租車公司高度集中的區域，也將加設指示牌，提醒駕駛人靠左行駛。

政府計劃在分析夏季旅遊旺季期間所蒐集的數據後，在今年度內於這些機場附近的道路推行。國土交通省之所以選擇這三座機場為首波推行地點，是因為在這些地區租車的外籍旅客相對較多，且有很高比例的旅客都是來自左駕、習慣靠右行駛的國家或地區。

除了這些安全措施外，日本觀光廳也調查外籍旅客租車的現況。觀光廳與國土交通省將根據調查結果與首批措施的效益，研議推廣到全日本並加強實施。

日本當局在2017年啟動的試驗中，利用裝有電子收費系統（ETC）車輛的數據，找出高風險事故地點並設置警告標示。國土交通省表示，這項試驗顯示，設置標示地點的緊急煞車情況減少60%。

精華 FAQ

  • 因持國際駕照或外國駕照的外籍駕駛，涉及租賃車輛的事故在5年內從2020年的47起增至2025年的212起，顯示風險明顯升高，政府因此啟動對策。

  • 首波將在北海道新千歲機場、福岡機場與沖繩那霸機場周邊道路實施，因這些地區外籍租車旅客多，且不少來自左駕、習慣靠右行駛的國家或地區。

  • 措施包括鋪設彩色路面引導正確右轉路徑、設置橡膠車阻防止誤闖對向車道，並在租車公司密集區加裝告示牌提醒駕駛人靠左行駛。

日本 自駕 租車

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