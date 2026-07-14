機艙現「神祕鐵桌」占位 美航寧廢座位也不給坐理由曝光

飛機座位示意圖。(取材自Kaysha on Unsplash)

如果你最近搭乘美國航空（American Airlines），走到最後一排時，可能會發現一個詭異的景象。21F這個本該是靠窗舒適的座位上，竟然沒有坐墊，而是被硬生生鎖上了一塊巨大的「鐵桌」！這個位置並沒有壞，更不是在等待維修，而是航空公司「故意」這麼做的。這個奇葩設計，背後其實隱藏著一場航空公司與機師工會之間的商業算計。

一個座位引發的合約戰爭「66變65」的秘密

View from the Wing報導，這款擁有神祕鐵桌的飛機，是隸屬於美航旗下特使航空（Envoy Air）以及共和航空（Republic Airways）、機齡約20年的Embraer E170老牌區間客機，全美目前共有56架飛機採取這種改裝。

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這張硬桌子唯一的任務，就是「讓它不再是一個座位」。原來，這款客機原本的標準規格是66個座位。然而，根據美國航空與其機師工會簽署的「航線範圍條款（Scope Clause）」嚴格規定，只要接駁客機的座位數落在「66至76座」之間，就會被視為大型區間車，這類機型總數不得超過美航主線窄體客機艦隊的40%。

為了避免違約、同時不想吐出珍貴的大型接駁機額度，美航的作法就是硬生生封死21F這一座，將總座位數壓死在65座，從此合法規避合約限制。

為什麼不直接拆掉？「不占位聲明」成本更低

許多人會納悶，既然不能用，為什麼不直接把整個椅子拆掉、空出位子給乘客放行李？因為直接拆掉反而更貴、更麻煩。在航空法規中，要在客艙內留下一塊毫無支撐的空曠區域，必須重新進行繁複的安全防撞、機身配重以及艙壁間距等多重航空安全認證，改裝成本非常高。

相反地，直接拆掉坐墊、焊上一塊堅固的鐵蓋，在法規上可以輕易被認證為「不占位空間」，它不僅保留了原本座椅軌道卡榫的結構力學，還不需要重新送驗。未來如果工會合約修改，只要把鐵桌拆掉、裝回坐墊，飛機又能一秒變回66座投入賺錢行列。

業界奇觀 日航與聯航的省錢心機

事實上，透過「封印座位」來鑽漏洞或滿足法規，在國際航空界早就不是新鮮事。日本航空（JAL）在其國內線的波音737-800客機上，也長期封鎖了某個特定靠走道座位。因為該座位前方缺乏標準隔板遮擋，法規認定在迫降時有安全疑慮，但如果把這張椅子拔掉，又會輪到後一排的乘客暴露在危險中。因此日航選擇把椅子留著，乘客戲稱其為「夾臀神器 9000」。

另外，航空法規規定，客機座位每滿50座就必須多配備一名空服員。聯合航空（United Airlines）為了節省高昂的人事成本，計畫在全新的空中巴士A321XLR客機上「故意封鎖中間座位」，把座位總數精準壓在門檻內，藉此少請一個人的薪水。

機艙現「神祕鐵桌」佔位！美航寧廢座位也不給坐理由曝光

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