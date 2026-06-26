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台北直飛拉斯維將斯 達美航空明年CES將飛3班直飛包機

記者甘芝萁/台北即時報導
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達美航空規畫明年CES將直飛3班包機往返台北-拉斯維加斯。(路透)
達美航空規畫明年CES將直飛3班包機往返台北-拉斯維加斯。(路透)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：達美航空明年CES期間將開台北直飛拉斯維加斯包機。
  • 重點二：航班規畫為1月5日入境，1月9日與10日共兩班出境。
  • 重點三：除台北外，香港、首爾與上海也納入擴大亞洲航點。

為迎接2027年在美國拉斯維加斯舉辦的國際消費電子展（CES），達美航空將在明年將飛航台北（TPE）-拉斯維加斯（LAS）的直飛包機。規畫於明年1月5日飛1班入境航班，1月9日及10日飛航2班出境航班。

外電報導，達美航空正在加大對拉斯維加斯的航線服務，以迎接2027年國際消費電子展（CES），高峰日將有超過120個航班連接拉斯維加斯與美國及世界各地的主要商業中心，包括新的國際航線和增加的國內航班頻次。

事實上，過去CES展期期間，達美航空就已針對國際城市提供這樣的包機直飛服務，不過今年是擴大亞洲航點，除了原先的首爾仁川（ICN）和上海（PVG）航線外，多增加了香港（HKG）和台北（TPE），除反映出全球對CES連接需求的持續強勁，並凸顯了亞洲與拉斯維加斯之間直接聯繫的重要性。

達美航空國際航線網絡規畫副總裁Jeff Arinder表示， CES 仍然是全球最重要的創新盛會之一，而達美航空憑藉其獨特的優勢，能夠將旅客從我們遍布各地的航線網絡連接到拉斯維加斯。

根據規畫，今年的擴建計畫主要包括3個面向，香港（HKG）至拉斯維加斯（LAS）新增直航航線，香港-拉斯維加斯：1月4日（入境），1月10日（出境）。 台北（TPE）至拉斯維加斯（LAS）新增直航航線，台北-拉斯維加斯：1月5日（入境），1月9日和10日（出境）。奧斯汀（AUS）航班增至每日兩班。

據了解，目前達美的這班台北直飛拉斯維加斯的包機仍在向民航局申請核准中，尚未公開銷售，最快應該7月份就可對外銷售。

精華 FAQ

  • 主要是因應2027年在拉斯維加斯舉辦的CES，提前滿足展期旅運需求，並強化亞洲與拉斯維加斯之間的直達連結。

  • 目前規畫1月5日飛一班入境航班，1月9日與10日各飛一班出境航班，共計3班，方便參展與返程旅客搭乘。

  • 除了台北外，達美也擴大亞洲航點，新增香港直飛拉斯維加斯航線，並保留首爾仁川與上海包機服務，另增加奧斯汀班次。

CES 達美航空

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