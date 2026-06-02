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華航全新787豪華經濟艙首度亮相 概念來自九份山城星芒

記者黃仲明／桃園國際機場即時報導
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華航與 GQ Taiwan 於 COMPUTEX 2026 合作打造 COMPU...
華航與 GQ Taiwan 於 COMPUTEX 2026 合作打造 COMPUTEX Service Lounge，董事長高星潢（左四）及總經理陳漢銘（右四）合影。（圖／華航提供）

華航首次攜手外貿協會及GQ Taiwan在全球科技盛會COMPUTEX 2026合作，於6月2日至5日在台北南港展覽館二館登場，推出COMPUTEX Service Lounge，並於展區首度公開全新787客機的豪華經濟艙座椅，凡持有參展證、觀展實證QR code的與會者，即可搶先感受豪華經濟艙的舒適與質感。今天開展儀式上，華航董事長高星潢、總經理陳漢銘親自到場支持。

華航表示，展期每天下午都會安排主題工作坊，透過航空職人分享與互動交流，推廣華航客、貨運服務的經營理念。此外，全新客機波音787機隊即將登場，客艙設計同步帶來嶄新面貌，延續華航一貫的東方美學底蘊，以家的溫度乘載在地獨特景致與人文意象，在熟悉之中創造驚喜。

華航 787 豪華經濟艙以「山城星芒」為設計概念，透過色彩、材質與光影層次的巧妙運用，展現在地人文與科技優雅交融，讓旅客在飛行中感受台灣城市的活力與溫度。

華航指出，全新787客機豪華經濟艙設置28席座位，採2-3-2的座椅配置，「山城夜境」椅套布隨光影流轉變幻猶如九份山城，椅背金屬鉻色的俐落與溫潤皮革的細膩，在細節中優雅交融，展現出科技與人文並蓄的獨特樣貌。專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，為旅客築起兼具隱私感與舒適度的個人空間；座椅下方配置皮革腳踏，讓踩踏的觸感大幅提升。

豪華經濟艙餐桌延續華航跨機隊的柿木紋識別，象徵「事事如意」的祝福，並結合防滑表層，兼顧美感與實用功能。桌面設計貼心融入手機與平板支架的巧思，提升旅客使用個人行動裝置的便利性。個人影視系統配備15.6吋4K高畫質螢幕，同時領先業界推出智慧行動裝置連接功能，手機與平板可直接作為機上影視娛樂系統的遙控器，旅客操作更加直覺流暢，亦支援藍牙耳機配對，讓旅客能以熟悉的個人設備輕鬆享受機上影音內容。

華航今年全「心」升級豪華經濟艙產品，打造細緻尊榮的飛行體驗，包括白瓷質感輕量化餐具、獨立包裝手巾、雙色設計薄毯、舒適拖鞋及降噪耳罩式耳機等多項更貼心的服務，更提供等同商務艙的免費機上 Wi-Fi，支援無限瀏覽網頁與文字訊息功能。

華航也首度攜手紐約時尚精品Marc Jacobs及丹麥多方位設計品牌FRAMA，推出全新機上旅行包（Travel Kit），展現不論是備品、餐飲及數位服務的全面優化，讓旅客從機場報到、登機到抵達，每一處細節都能感受到貼近商務艙的尊榮享受。

華航全新 787 客機豪華經濟艙專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，為旅客築起兼具隱...
華航全新 787 客機豪華經濟艙專屬六向式頭枕結合環繞式防護罩，為旅客築起兼具隱私感與舒適度的個人空間。（圖／華航提供）

華航全新 787 客機豪華經濟艙設置 28 席座位，採 2-3-2 的座椅配置。...
華航全新 787 客機豪華經濟艙設置 28 席座位，採 2-3-2 的座椅配置。（圖／華航提供）

華航於 COMPUTEX Service Lounge 中首度公開全新 787 ...
華航於 COMPUTEX Service Lounge 中首度公開全新 787 客機的豪華經濟艙座椅，董事長高星潢（前排左）、總經理陳漢銘（前排中）、台灣區處處長馮震宇（前排右）親自體驗。（圖／華航提供）

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