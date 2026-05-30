強迫超重乘客買2張機票挨罵 西南航空改口：1條件可免費獲第2座位

圖為西南航空波音737型客機經濟艙座位。西南航空最近修改規定，不再強制「體型較大乘客必須提前預購兩張機票」。(美聯社)

西南航空 (Southwest Airlines)因為在1月推出「體型較大乘客必須提前預購兩張機票 」的強制規定，遭到倡議組織「全國促進肥胖人士權益協會」(NAAFA)批評。現在這家廉價航空 宣布調整並放寬規定：若航班有兩個相鄰座位，該公司的登機口工作人員將為需要額外空間的體型較大乘客安排「免費的第二個座位」。

哥倫比亞廣播公司CBS報導，總部位在達拉斯的西南航空聲明表示，這項政策調整旨在「為需要額外座位的乘客提供更一致、更順暢的搭乘體驗」。該公司同時表示，如果航班上沒有兩個相鄰座位，體型較大乘客將被安排到稍後的航班。

為避免在機場造成不便，西南航空繼續鼓勵需要更多空間的旅客，提前預訂額外座位；符合資格的乘客可以在旅行結束後90天內，申請退還額外座位費用。申請退款條件是：航班起飛時至少有一個空位，且兩個座位必須預訂在同一艙等。

西南航空在其「體型較大乘客」政策中解釋說，如果乘客「占用相鄰座位」，須購買「所需數量的座位」；座位扶手是兩個座位之間的分界線；西南航空保留「出於安全考量」而認定乘客需要第二個座位的權利。

機票優惠網站Going旅遊專家納斯特羅(Katy Nastro)認為，西南航空放寬政策是明智之舉。她表示，「過去兩年，我們看到西南航空用各種老套說法，取消了包括免費托運行李和開放式座位等諸多嘉惠旅客政策。西南航空這次調整政策，感覺好像是它終於再次開始關愛(LUV)乘客了。」

西南航空是上市公司，它在紐約證券交易所的股票代號正是「LUV」。

NAAFA也對西南航空轉變政策表示讚賞。NAAFA執行總監奧斯本(Tigress Osborn)表示，「肥胖旅客、意見領袖和維權人士之前公開譴責西南航空近期的不公平行為。西南航空感受到壓力並做出回應，恢復了它昔日政策的一項內容：允許工作人員在仍有空位的前提下，於登機口為乘客分配額外座位。」