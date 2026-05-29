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曾被捏屁股 一票空服員嘆受夠乘客亂摸 有事呼叫「最好這麼做」

編譯周辰陽／即時報導
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客機空服員正懇求乘客在高空中「高抬貴手」，因為旅客經常在飛行途中戳、捏、拍打甚至...
客機空服員正懇求乘客在高空中「高抬貴手」，因為旅客經常在飛行途中戳、捏、拍打甚至抓住他們，情況如今已嚴重到部分同業會佩戴寫著「請勿觸碰」的布章和胸章。資料照片。非當事空服員。（路透 / alamy）

紐約郵報與華盛頓郵報報導，客機空服員正懇求乘客在高空中「高抬貴手」，因為旅客經常在飛行途中戳、捏、拍打甚至抓住他們。許多空服員表示，情況如今已嚴重到部分同業在機艙走道工作時，會佩戴寫著「請勿觸碰」的布章和胸章。

擁有20年飛行經驗的資深空服員蒙提茲（Michelle Montez）最近在Podcast節目中，與同為空服員的博伊德（Joshua Boyd）及福伊（Darion Foy）一起抱怨飛行中的這種惱人情況。她談到乘客不受歡迎的肢體接觸時表示：「如果沒發生反而算是罕見。」

三人也明確表示，這已不只是小困擾。福伊說：「你可以去問任一家航空公司任一位空服員，他們都會同意，這是我們最受不了的事情之一，而且發生頻率高到誇張。」他並透露，自己甚至曾多次被乘客捏屁股。

顯然，部分旅客至今仍認為呼叫空服員就像按客房服務鈴一樣。但解決方法很簡單，直接開口說話就好。美國西南航空（Southwest Airlines）空服員兼工會領袖威爾金斯（Sam Wilkins）近日接受華盛頓郵報訪問時表示：「你大概不會走進一家餐廳後去戳服務生吧。」

美國空服人員工會（AFA-CWA）國際主席尼爾森（Sara Nelson）表示，造成這種情況的原因可能有好幾個，包括乘客與機組人員在飛機上共處於狹小空間，有些人甚至會把空服員視為「機艙設備的一部分」，再加上旅途中脫離平時的生活節奏，都可能影響行為模式。她說：「所有這些因素加在一起，就可能形成一種情境，讓你做出一些在其他場合根本不會想要做的事情。」

威爾金斯表示，乘客若想引起空服員注意，最好的方式是直接開口，其次則是用手勢或揮手示意。雖然機組人員經常提醒旅客不要過度使用呼叫鈴處理小事，但她指出，若遇到醫療急症等緊急情況，按呼叫鈴仍是很好的選擇。她強調，空服員的首要任務是安全，而不是顧客服務。

博伊德表示，比起任何形式的肢體接觸，他更希望乘客「按下呼叫鈴」。他強調：「你不需要碰我就能得到你想要的東西。我只想聽到你甜美的聲音。」

華盛頓郵報

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