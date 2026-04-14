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中東戰事衝擊油市 澳洲航空警告燃料成本將大增

中央社／ 雪梨14日電
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澳洲航空公司表示，飆升的航空燃油價格可能導致公司今年下半年的成本增加高達8億澳元...
澳洲航空公司表示，飆升的航空燃油價格可能導致公司今年下半年的成本增加高達8億澳元（約5.67美億元）。非當事班機。資料照片。（美聯社）

澳洲航空公司（Qantas Airways）今天表示，飆升的航空燃油價格可能導致公司今年下半年的成本增加高達8億澳元（約5.67美億元）。

法新社報導，澳洲航空在市場更新報告中表示，中東戰爭已讓航空燃油價格上漲超過一倍，且價格仍然「極度不穩定」。

報告指出，2026年下半年的航空燃油成本如今預計將達到31億至33億澳元，高於先前預測的25億澳元。

這波漲勢凸顯出地緣政治衝擊正迅速波及航空公司的成本基礎。由於中東原油供應中斷，煉油廠被迫減產，導致航空燃油價格飆升。

澳洲航空表示，儘管公司已對大部分原油風險進行避險操作，但對航空燃料價差飆升的曝險依然顯著。

澳洲航空稱公司目前正與政府及供應商合作，預計4月接下來的時間及5月份的燃料供應無虞。

澳洲航空集團說：「鑑於全球燃油供應鏈持續存在不確定性，我們正密切監控局勢。」

然而，澳洲航空也表示，由於旅客避開中東航線，飛往歐洲的旅行需求增加，公司正從中受益。

據路透報導，為抵銷不斷上漲的成本，澳洲航空正在提高票價，並將航班轉移至需求更強勁的航線，例如需求依然穩固的歐洲航線，同時在6月當季將國內運力削減約5個百分點。

「作為應對措施，集團已將從美國及國內網絡調配運能，增加飛往巴黎和羅馬的航班。」

澳航表示，如今預計2026年下半年國際航線的單位營收將年增4%至6%，是先前預測的兩倍。

至於國內航班，營收預計將上漲約5%，高於先前預期的3%增幅。

澳航表示，未來可能需要針對燃油價格採取進一步行動。

「集團將持續密切監測動態環境，並保留採取進一步行動的選擇權，以減輕隨著時間推移而增加的燃料成本。」

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