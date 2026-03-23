我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

紐約驚傳客機與消防車碰撞 網傳有人員死傷 機頭撞爛畫面曝

韓綜「黑白大廚」掀餐飲旅遊風潮 參賽餐廳訂位激增303%

中央社／首爾22日綜合外電報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
「黑白大廚2」第2季於1月13日完結後，持續在美食界發酵，掀起餐飲觀光熱潮。（圖／Netflix提供）
「黑白大廚2」第2季於1月13日完結後，持續在美食界發酵，掀起餐飲觀光熱潮。（圖／Netflix提供）

影音串流平台Netflix的韓國料理實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」第2季於1月13日完結後，持續在美食界發酵，不僅掀起餐飲觀光熱潮，帶動參賽者餐廳訂位量暴增，飯店業也嗅到滿足旅客體驗的商機。

美國財經媒體CNBC報導，餐廳訂位平台CatchTable透過韓國媒體發布的報告顯示，在「黑白大廚：料理階級大戰」（Culinary Class Wars）第2季開播5周後，參賽者餐廳的訂位與候補名單，相較於首播前5周，平均增長了303%。

這個節目將主廚分為「黑湯匙」（隱藏高手）與「白湯匙」（頂尖主廚）兩個類別，呈現街頭小吃與米其林星級料理的對比，刺激挑動觀眾的味蕾，讓人看了都想親自品嚐這兩個極端的美食。

根據市場研究諮詢機構「歐睿國際」（Euromonitor International）的亞太區2025年生活型態調查，1981年到1996年出生的千禧世代以及1996年之後出生的Z世代特別躍躍欲試，想要體驗不同於自身的文化。

新加坡飯店與餐廳開發集團安國控股有限公司（Amara Holdings）營運長張曉琳（Dawn Teo）說，她去年10月到首爾旅遊時，想跟「黑白大廚」節目中出現的餐廳訂位，卻發現「根本訂不到位」。她說，這個節目帶來的影響力，讓大家不得不關注到這個現象。

南韓文化體育觀光部去年12月宣布，將把美食觀光納入2026年策略中。而觀光客對異國美食的興趣同步提升，且不只侷限在韓國。

根據新加坡旅遊局（Singapore Tourism Board）數據，2025年1月到9月期間，美食是推動新加坡觀光消費創新高的主因之一。與2024年同期相比，儘管整體訪客人數僅成長2.3%，餐飲相關旅遊收入卻增加15%。

在日本，2024年約有82%的旅客表示，品嚐日本料理是他們的旅行體驗之一，顯著高於2015年的約70%。

世界美食旅遊協會（World Food Travel Association）執行長兼創辦人沃爾夫（Erik Wolf）說，美食是旅客體驗道地文化的方式之一。

沃爾夫接受CNBC電話訪問時說：「現在對大家來說，重點並非只是旅遊，而是深入體驗各地文化。尤其是在疫情過後，民眾傾向前往更偏遠的鄉村、非主流甚至是三線城市。他們想要認識人，真誠地交流。」

飯店業也正在因應這股美食熱潮。根據希爾頓（Hilton）2025年趨勢報告（Trends Report），近1/5的旅客會特別尋找新的餐廳或美食體驗，60%的豪華旅客會優先考慮提供優質餐飲選擇的飯店。

希爾頓集團亞太區奢華品牌副總裁德克魯茲（Candice D'Cruz）說，對消費者來說，重點在於整體體驗，從季節食材到玻璃器皿的來源都必須注重。她受訪時告訴CNBC：「如果我去日本，我想在產季吃到白桃，或吃到當季的草莓與白草莓。」

在新加坡，安國控股致力於滿足旅客對文化體驗的渴望，提供導覽小販中心與當地市場的行程，地點就在新加坡市中心旗下旗艦飯店附近。

營運長張曉琳表示，即使「房客沒有選擇在飯店用早餐、午餐或晚餐」，而是前往附近的煮炒餐館或小販中心用餐，也不該視為一種損失；當飯店擁有能提供道地文化體驗的鄰近性，應該被視為一種優勢。

上一則

封面故事／春假去哪度假？ 去墨西哥玩安全嗎？

延伸閱讀

台灣知名餐廳進軍南加 華人朝聖 比台灣店「更好吃」？

台灣知名餐廳進軍南加 華人朝聖 比台灣店「更好吃」？
零售新勢力 南韓掀Ol-Da-Mu熱潮

零售新勢力 南韓掀Ol-Da-Mu熱潮
舊金山灣區旅遊冒險展 台灣館茶館氛圍吸引主流品茗

舊金山灣區旅遊冒險展 台灣館茶館氛圍吸引主流品茗
這種魚肉質雖鮮美 餐廳廚師建議不要點

這種魚肉質雖鮮美 餐廳廚師建議不要點

熱門新聞

桃園國際機場。圖／本報資料照

全球最佳機場排行榜 第一名是它 桃機蟬聯最佳行李服務

2026-03-18 16:53
一項最新研究顛覆多數人對「旅行最髒物品」的想像。旅客隨身攜帶、且幾乎不會清潔的護照，其細菌含量遠高於鞋子、行李，甚至手機。(歐新社)

實驗揭旅行最髒物排行榜 第1名讓人意外

2026-03-20 00:30
極光大爆發週期帶動旅遊熱潮，雄獅「華麗美洲阿拉斯加西雅圖」行程結合極光觀測與冰川體驗，訂單以延展至10月。(雄獅旅遊/提供)

台人出團北美旅遊賣翻 極光團續夯、MLB和NBA成新爆點

2026-03-18 22:48
機票中訂位服務費也喊漲　每航段最多漲到30美元。(本報資料照片)

華航、長榮訂位服務費喊漲 每航段最多漲到28美元

2026-03-14 04:15
一名空服員分享了機上最佳選位建議。示意圖。（圖／123RF）

長途飛行怎麼睡？空服員曝「最強選位」祕訣：這5排最安靜

2026-03-09 01:32
JR東日本14日起票價平均調漲7.1%。圖為工作人員在東京車站更換票價牌。（路透）

🎞️赴日自由行負擔微增 JR東日本近40年首次票價全漲 山手線幅度較高

2026-03-14 05:31

超人氣

更多 >
亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」

亞裔一家回國探親 妻兒再難返美「人們害怕出國旅行」
眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上

眾院民主黨領袖：川普應該把他那張口無遮攔的嘴閉上
伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了
「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害

「台版紅姐們」4586男性裸聊遭偷拍 網紅、運動員都受害
川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描

川普派ICE周一進機場支援 邊境沙皇：不會參與安檢掃描