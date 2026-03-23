韓綜「黑白大廚」掀餐飲旅遊風潮 參賽餐廳訂位激增303%

「黑白大廚2」第2季於1月13日完結後，持續在美食界發酵，掀起餐飲觀光熱潮。（圖／Netflix提供）

影音串流平台Netflix的韓國料理實境秀「黑白大廚：料理階級大戰」第2季於1月13日完結後，持續在美食界發酵，不僅掀起餐飲觀光熱潮，帶動參賽者餐廳訂位量暴增，飯店業也嗅到滿足旅客體驗的商機。

美國財經媒體CNBC報導，餐廳訂位平台CatchTable透過韓國媒體發布的報告顯示，在「黑白大廚：料理階級大戰」（Culinary Class Wars）第2季開播5周後，參賽者餐廳的訂位與候補名單，相較於首播前5周，平均增長了303%。

這個節目將主廚分為「黑湯匙」（隱藏高手）與「白湯匙」（頂尖主廚）兩個類別，呈現街頭小吃與米其林星級料理的對比，刺激挑動觀眾的味蕾，讓人看了都想親自品嚐這兩個極端的美食。

根據市場研究諮詢機構「歐睿國際」（Euromonitor International）的亞太區2025年生活型態調查，1981年到1996年出生的千禧世代以及1996年之後出生的Z世代特別躍躍欲試，想要體驗不同於自身的文化。

新加坡飯店與餐廳開發集團安國控股有限公司（Amara Holdings）營運長張曉琳（Dawn Teo）說，她去年10月到首爾旅遊時，想跟「黑白大廚」節目中出現的餐廳訂位，卻發現「根本訂不到位」。她說，這個節目帶來的影響力，讓大家不得不關注到這個現象。

南韓文化體育觀光部去年12月宣布，將把美食觀光納入2026年策略中。而觀光客對異國美食的興趣同步提升，且不只侷限在韓國。

根據新加坡旅遊局（Singapore Tourism Board）數據，2025年1月到9月期間，美食是推動新加坡觀光消費創新高的主因之一。與2024年同期相比，儘管整體訪客人數僅成長2.3%，餐飲相關旅遊收入卻增加15%。

在日本，2024年約有82%的旅客表示，品嚐日本料理是他們的旅行體驗之一，顯著高於2015年的約70%。

世界美食旅遊協會（World Food Travel Association）執行長兼創辦人沃爾夫（Erik Wolf）說，美食是旅客體驗道地文化的方式之一。

沃爾夫接受CNBC電話訪問時說：「現在對大家來說，重點並非只是旅遊，而是深入體驗各地文化。尤其是在疫情過後，民眾傾向前往更偏遠的鄉村、非主流甚至是三線城市。他們想要認識人，真誠地交流。」

飯店業也正在因應這股美食熱潮。根據希爾頓（Hilton）2025年趨勢報告（Trends Report），近1/5的旅客會特別尋找新的餐廳或美食體驗，60%的豪華旅客會優先考慮提供優質餐飲選擇的飯店。

希爾頓集團亞太區奢華品牌副總裁德克魯茲（Candice D'Cruz）說，對消費者來說，重點在於整體體驗，從季節食材到玻璃器皿的來源都必須注重。她受訪時告訴CNBC：「如果我去日本，我想在產季吃到白桃，或吃到當季的草莓與白草莓。」

在新加坡，安國控股致力於滿足旅客對文化體驗的渴望，提供導覽小販中心與當地市場的行程，地點就在新加坡市中心旗下旗艦飯店附近。

營運長張曉琳表示，即使「房客沒有選擇在飯店用早餐、午餐或晚餐」，而是前往附近的煮炒餐館或小販中心用餐，也不該視為一種損失；當飯店擁有能提供道地文化體驗的鄰近性，應該被視為一種優勢。