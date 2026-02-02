台灣遊客北海道滑雪迷路引日本人公憤 他指2件事別犯錯 甚至恐丟性命

冬天在日本運動包括滑雪或登山等，切勿穿發熱衣。雪攀示意圖，與新聞無關。（AI生成）

日媒報導，一對台灣遊客夫妻在日本 北海道一處滑雪勝地山岳滑雪，疑尋求刺激偏離指定滑雪道，迷路後報警，所幸獲救。定居台灣的日籍作家「日本人的歐吉桑」提醒台灣遊客，在日本滑雪有兩件事必須知道，一是現在日本人非常討厭提出救援緊急危難的外國旅客，二是冬天在日本滑雪或登山切勿穿發熱衣，會有死亡風險。

冬天不少台灣人去日本玩滑雪，「日本人的歐吉桑」在「日本人的歐吉桑・台湾在住の日本人のおじさん」臉書粉專分享必須知道的兩件事，他表示，第一，現在日本人非常討厭救援緊急危難的外國旅客，如果遵守規則仍不小心發生問題需要救援，大部分日本人可以接受，但是現在有些外國旅客不遵守規則，又不聽他人建議，擅自做魯莽的行為；比方說在非開放期間的富士山 爬山、山岳滑雪之類。

每當日本媒體報導當地人員救援外國旅客時候，很多日本人開始破口大罵。他說，最近日本媒體報導台灣旅客滑雪造成緊急救援的事情，針對這些不尊重規則的行為，就算「日台友好」的免死金牌也行不通。果然日本人負面反應非常激烈，很多人還是開始抱怨，因為這些警察跟消防的救援是免費的。

在日本外國人自駕出車禍，日本人還可以理解，因為這是不小心發生的意外事故。日本人的歐吉桑表示，但是冬天高山的意外事故，就是不尊重當地規則的後果，所以很多人不能接受。「最可憐的人就是當地工作的台灣人」，因台灣旅客的山難事故，影響日本人對在日台灣人的印象，有些日本人開始用有色眼鏡，愈是鄉下這樣影響愈大。

至於第二點，日本人的歐吉桑表示，台灣人好像非常喜歡穿UNIQLO 的發熱衣，但是冬天日本運動包括滑雪或登山，不可以穿發熱衣，這在日本是常識。「走路或者一般生活上，UNIQLO的發熱衣就是非常可靠的衣服，不過會流汗的運動上，他們衣服變成失去體溫的恐怖的凶器了」。如果冬天運動堅持要穿UNIQLO的發熱衣的話，他建議發熱衣底下要穿排汗功能優秀的運動內衣。

有網友留言，「台灣人好像都不知道雪地運動不能穿發熱衣，真的很危險」。日本人的歐吉桑表示，真的很危險，如果感冒的話還好，最不好的情況是會有失去生命的風險。