長榮航空7月開航「桃園-華盛頓」 北美航點每周將達98班

快訊

記者胡瑞玲／台北即時報導
長榮航空總經理孫嘉明（左二）12日宣布，今年7月將開航桃園-華盛頓新航點，每周4班。(記者胡瑞玲／攝影)
長榮航空總經理孫嘉明（左二）12日宣布，今年7月將開航桃園-華盛頓新航點，每周4班。(記者胡瑞玲／攝影)

長榮航空北美航點繼去年10月3日開航達拉斯航線後，長榮航空總經理孫嘉明12日宣布，今年將再度開闢新航點，7月暑假期間將開航桃園-華盛頓直飛，每周4班，將以全新豪華經濟艙的波音787-9客機執飛，增加華盛頓航線後，長榮航空於北美將達10個航點、一周飛航98班。

孫嘉明宣布，今年營運機隊仍維持80架貨機、9架客機，盡管客機數量沒有增加，但看好市場成長性，因此預計今年7月暑假將開航桃園直飛華盛頓航線，一周4班，將以全新豪華經濟艙的波音787-9客機執飛，目前已在做開航前的準備，包含航線、航網的申請等。

孫嘉明表示，今年預計開航華盛頓新航點，加上今年為美國開國250周年，預期7月開航時會很忙，確切開航時間還在確認中，但增加新航線後，長榮航空於北美共達10個直飛航點，包含美國的休士頓、洛杉磯、紐約、舊金山、西雅圖、芝加哥、達拉斯、7月將開航的華盛頓，以及加拿大的溫哥華、多倫多。

孫嘉明說，長榮航空積極建立航網，以國籍航空公司來說，長榮航空目前為航線、航網最密集、完整，但在北美東岸仍缺一塊未覆蓋到。

考量北美行網，以及華盛頓擁有政治、經融、科技、政治、軍事、觀光等很好的市場，其中亞裔人口約有32萬，其中台灣裔有4萬人。

先前傳華盛頓、波士頓兩處為新航點的評估航點，孫嘉明說，最後選擇華盛段的原因，主要以機隊調度及效益為考量，波士頓不是效益不好，但在A350-1000尚未交機前，用787飛波士頓較為困難，評估效益後決定開華視頓航線，開航後北美航網就能把美國東南角補上。

客源部分，孫嘉明指出，轉機客仍為主力，北美轉機旅客占6成多，華盛頓開航後也會維持這樣的旅客比率，以轉機客居多，其中台美轉機客約3、4成。

長榮 新航 波士頓

西班牙國家遺產遊客數破紀錄 馬德里王宮居冠

