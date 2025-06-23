理財問答／想省錢玩迪士尼樂園？ 把握5訣竅

加州迪士尼經過70年發展，每年都吸引成千上萬來自各地遊客。（記者張宏／攝影）

問：今年暑假我們一家四個人想到佛羅里達州 的迪士尼 世界(Disney World)玩，請問大概要花多少錢？有沒有省錢的玩法？

答：對許多人來說，迪士尼世界或許稱得上是「地球上最快樂的地方」，對孩子而言更是魅力無窮。但說實話，玩一趟下來所費不貲，絕對不是實惠的旅遊選擇。不過，還是有方法省錢，以最低成本留下終生難忘回憶。

以2025年物價推估，到迪士尼世界度假到底要花多少錢？

先從門票算起。2025年迪士尼世界日票為每人119美元、三日三園通票價格是267美元。門票之外，通常免不了要付機票或汽油費、旅館費、餐飲費等等。

專門提供暢遊迪士尼系列園區的部落格Mouse Hacking分析指出，2025年四口之家在迪士尼世界度假的費用約為7093美元，高於2024年的6865美元，包括機票、往返迪士尼的交通費、快餐、小吃、兩份餐桌服務餐點、不含樂園通票的五日票、迪士尼流行世紀度假村(Disney's Pop Century Resort)五晚住宿以及兩個樂園的閃電巷多園通票(Lightning Lane Multi Passes)。

不過，該部落格稱，如果善用方法、力求省錢，也能以經濟型玩法將費用降至4978美元，如果想更奢華，也可升級享受高檔度假模式，費用可能增至1萬770美元。

善用以下訣竅可以花小錢、大享受：

訣竅一：避開尖峰時段

迪士尼世界2018年起採用「動態定價」(dynamic pricing)策略，假日及熱門時段票價較高，非尖峰時段票價較低；通常，8月底9月初、以及工作日的樂園票價最低。

專門規畫迪士尼行程的私人度假顧問布蘭德(Dayle Bland)說，在佛羅里達州，孩子們8月就開學，樂園人流較少，票價也隨之降低，天氣相對炎熱，如果能夠克服天氣因素，合理安排行程，就能以優惠價格享受美好的遊玩體驗。

訣竅二：慎選下榻旅館

迪士尼提供的下榻旅館有三種等級，分別是經濟型、中等型和豪華型，價格不同。

旅行社Marvelous Mouse Travels的旅遊顧問德佩薩(Allison DePesa)說，迪士尼一大優勢在於，不論預算多寡，都能找到合適的度假村。

如果想要盡可能節省開支，可選擇迪士尼的「經濟型」旅館，也可選擇迪士尼園區以外的下榻旅館，但務必要考慮往返下榻處與樂園的交通費。入住迪士尼度假村可免費享用停車場、以及大約每20分鐘一班的免費接駁車。

訣竅三：妥善規畫餐費

園區內的餐飲價格不便宜，不妨考慮使用「迪士尼餐飲計畫」(Disney's Dining Plans)。

旅遊網站VisitingOrlandoWithKids.com 創辦人布拉德利(Carrie Bradley)是迪士尼常客，她說，如果選擇迪士尼度假村套票住宿，便可採用迪士尼餐飲計畫，不過，即使採用該計畫，也未必樣樣划算，為了確實省錢，可自備三明治和零食，為了在大熱天裡確保食物新鮮，可攜帶小型冷藏袋，但切記不要攜帶散裝冰塊。

布拉德利補充說，如果在園內用餐，而不是在有迪士尼人物服務的餐廳用餐，每人每天餐飲預算約為50美元。有些遊客選擇將食品雜貨送到下榻旅館，自製早餐、自備零食，可省不少錢，迪士尼旅館會在房客外出時代收保管外送食品雜貨。

訣竅四：紀念品要慎選

迪士尼造型的各式紀念品讓人愛不釋手，一進入紀念品店，一個不小心就會衝動購物、超出預算。因此，盡量克制，避免在禮品店花太多時間，以免受不了誘惑；限時之外，也可設定每人每天或整個假期買紀念品的限額。

如果全家人非常想要穿著迪士尼服裝同遊樂園，可提前在目標市場(Target)、科爾百貨(Kohl's)等零售店選購迪士尼授權服裝；德佩薩特別提到，科爾百貨有一系列適合全家人穿的迪士尼服裝。

訣竅五：留意任何折扣

迪士尼偶爾會推出促銷活動，提供門票或飯店折扣；好比說，截至2025年9月20日，部分兒童門票可享五折優惠，萬一已預訂行程，而且正好在折扣期內，您或旅行社都可致電迪士尼要求回溯抵用折扣。