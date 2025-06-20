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2025「世界50最佳餐廳」公布 14間亞洲餐廳進榜

記者 高婉珮 ／即時報導
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秘魯利馬「Maido」餐廳以日式美食拿下世界第一。(The World's 50 Best Restaurants提供)
秘魯利馬「Maido」餐廳以日式美食拿下世界第一。(The World's 50 Best Restaurants提供)

「2025世界50最佳餐廳（The World's 50 Best Restaurants 2025）」公布榜單，名單涵蓋五大洲22個地區的餐廳，由秘魯利馬的「Maido」餐廳拿下第一，西班牙阿特松多的「Asador Etxebarri 」名列第二，來自墨西哥城的「Quintonil」位居第三。今年共有14間位於亞洲的餐廳闖入前50強名單，其中來自泰國曼谷的「Gaggan」排名第6，拿下「2025亞洲最佳餐廳（The Best Restaurant in Asia 2025）」榮耀。

奪冠的秘魯利馬「Maido」餐廳，由主廚兼老闆Mitsuharu 'Micha' Tsumura經營，在2024年榜單中名列第5，堪稱日式美食的典範。餐廳命名取自日文中用來問候別人的短語「Maido!」——這也是主廚與團隊，熱情歡迎食客進入餐廳時迎賓的第一句話。「Maido」餐廳成立至今已有15年，始終秉承其創始理念，採用最優質的當地食材，並根據季節變化，提供涵蓋10多道菜的品味菜單（Tasting Menu）。

名列第6、由主廚Gaggan Anand主理的泰國曼谷餐廳「Gaggan」，以開創性的印度美食嶄新演繹傳統菜餚，並融入日本、法國、泰國等國家的元素，成為排名最前面的亞洲餐廳。今年泰國曼谷餐廳實力強勁，包括「Sorn」（No.17）、「Sühring」（No.22）和「Le Du」（No.30）、「Potong」（No.13）、「Nusara」（No.35）都進入前50強；其中「Potong」（No.13）同時拿下「2025年度最高躍升獎（Highest Climber Award 2025）」，「Nusara」（No.35）則同時是年度新入選餐廳。

香港餐廳方面，有兩家餐廳入列。由主廚鄭永麒（Vicky Cheng）主理的香港餐廳「永（Wing）」名列第11，並榮獲「Gin Mare待客藝術獎（Gin Mare Art of Hospitality Award）」殊榮；而獲得第19名肯定的「大班樓（The Chairman）」，則憑藉經過重新演繹的經典粵菜而享有盛譽。

主廚鄭永麒主理的香港餐廳「永（Wing）」名列第11，並榮獲「Gin Mare待...
主廚鄭永麒主理的香港餐廳「永（Wing）」名列第11，並榮獲「Gin Mare待客藝術獎」。(The World's 50 Best Restaurants提供)

葉一南創立的香港餐廳「大班樓」，今年名列第19。(The World's 50 ...
葉一南創立的香港餐廳「大班樓」，今年名列第19。(The World's 50 Best Restaurants提供)

在東京方面，「Sézanne」（No.7）以精緻的法日融合風格繼續領先，「Florilège」名列第36，「Narisawa」（No.21）則重返榜單。此外，大阪的「La Cime」（No.44）再次入選，帶來融合法國和日本風味的現代美食。

首爾的「Mingles」名列第29，主廚Mingoo Kang的創新韓國料理，在傳統與現代之間取得完美平衡，持續吸引全球關注。此外，由主廚Julien Royer主理的新加坡餐廳「Odette」（No.25），仍是亞洲極受歡迎的高級餐飲勝地之一。

「世界50最佳餐廳」餐廳內容總監William Drew表示：「今年的榜單表彰22個地區烹飪界的卓越成就，其中14家位於亞洲的餐廳躋身1～50名，彰顯全球各界日益重視餐飲業的多樣性、創意和卓越水平。」

「2025世界50最佳餐廳」得獎名單由1,120位來自國際餐廳界別的專家及見聞廣博的美食家投票選出，他們是組成「The World's 50 Best Restaurants Academy」的骨幹。Academy的成員來自全球28個獨立地區，在性別間取得平衡，每個地區共有40名代表成員，當中包括一位主席。大會表示，活動的贊助商對投票過程，不會產生任何影響。

「2025世界50最佳餐廳」名單涵蓋自五大洲22個地區的餐廳，其中首次上榜的餐廳...
「2025世界50最佳餐廳」名單涵蓋自五大洲22個地區的餐廳，其中首次上榜的餐廳有10家。(The World's 50 Best Restaurants提供)

「2025世界50最佳餐廳」完整名單。(The World's 50 Best ...
「2025世界50最佳餐廳」完整名單。(The World's 50 Best Restaurants提供)

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