捷星日本不受影響 澳航要關「捷星亞洲」 500人丟飯碗

澳洲航空宣布，將關閉建立於新加坡的廉航品牌捷星亞洲航空。（美聯社）

澳洲 航空（Qantas Airways）宣布，將關閉20多年前建立於新加坡 的廉航 品牌捷星亞洲航空（Jetstar Asia），主因是供應商成本暴漲、機場費用高昂，以及區域競爭加劇。澳航預計會把在新加坡的機隊全數調回澳洲，以便在更有利可圖的航線上獲得更高的利潤，但這項決定將導致500名員工失業。

捷星亞洲面臨營運成本急遽上升的壓力。澳航執行長Vanessa Hudson表示：「部分供應商成本甚至增加高達200%，這從根本上改變了捷星亞洲的成本結構。」

新加坡機場的高額費用也加重營運負擔。在止於6月30日的本年度，捷星亞洲預估稅前虧損3500萬澳元（約2280萬美元）。

疫後亞洲航空市場快速復甦，捷星亞洲的競爭對手，包括新加坡航空旗下的酷航（Scoot）、馬來西亞的亞航（AirAsia）和越南的越捷航空（VietJet），紛紛擴張運力，結果導致市場供過於求，票價持續下探，捷星亞洲的16條區域航線獲利能力大幅下滑。

關閉的決定將導致大約500名員工丟掉飯碗，澳航承諾發放遣散費並提供轉職協助。

現有的13架A320客機會調往澳洲和紐西蘭使用，包括替換掉澳洲本土捷星航空目前使用的昂貴租賃飛機，此舉可釋放大約5億澳元的資金，重新投入集團核心業務。

捷星亞洲將逐步縮減航班，預計7月31日全面停運，受影響旅客可獲得全額退款或改簽其他航空公司。

值得注意的是，澳航的其他廉航業務，包括澳洲本土的捷星航空（Jetstar Airways）和日本的捷星日本（Jetstar Japan）國際航線都不受影響。