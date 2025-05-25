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Tripadvisor去年揪出8%假評論 網路水軍以這2國最多

編譯季晶晶／綜合25日電
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根據Tripadvisor發布的「2025年透明度報告」，2024年收到評論有大約8%是虛假評論，而絕大多數的付費評論都來自亞洲區。圖為觀光客在越南搭乘人力車。(美聯社)
根據Tripadvisor發布的「2025年透明度報告」，2024年收到評論有大約8%是虛假評論，而絕大多數的付費評論都來自亞洲區。圖為觀光客在越南搭乘人力車。(美聯社)

根據全球最大旅遊資訊平台Tripadvisor發布的「2025年透明度報告」，它在2024年收到的3110萬條評論，約有8%是虛假評論，這個比率比起2022年抓到的多出一倍多。

但Tripadvisor的信任與安全部門副總裁佛利解釋，這並不代表該網站的假評論翻倍。她說，在用戶提交的評論總量增加之際，平台對於虛假評論的判定標準也更加嚴格，特別是針對「付費評論」，比方說商家用折扣換取好評，或是提供獎勵給評論裡被點名誇獎的員工。她指出，「員工會找來媽媽、好友或表兄弟姊妹寫好評，刻意提起自己名字。這種評論沒有參考價值」。

根據佛利，假評論激增的主因其實是系統愈來愈厲害，其中有三重過濾機制，包括自動偵測、人工複核，以及用戶舉報。

2024年提交的評論，有7%在貼出前被自動攔截、5%被標記有待人工審核，最終處理了420萬條評論，占總量的13%。另外24萬4000條評論在審核的第三階段遭用戶質疑，其中72%獲保留，28%被刪除。

虛假評論有四種：刷好評（占54%）、用戶詐欺（39%）、惡意差評（常被誤以為是假評論的主流），以及付費評論（僅4.8%，但危害最大）。

佛利點名「網軍農場」，這些寫手往往也涉及其他型態的網路詐騙。數據顯示，盡管亞洲用戶只貢獻了17%的真實評論，但絕大多數的付費評論都來自該區。Tripadvisor在2024年抓到的付費評論有超過三分之一來自印尼和越南，而2022年的網軍主力來自印度是。

佛利說，Tripadvisor為抓到付費評論者，會讓調查員偽裝成中間人釣魚。一有帳號接單開始貼評論，Tripadvisor就能順藤摸瓜揪出過去的記錄。

違規商家不會被下架，但排名會被降級一年。屢犯者會被掛上紅色警告牌，註明「該商家試圖欺騙您」。

佛利說，由AI撰寫的評論不算虛假，但該平台還不允許這樣做，2024年共刪除20萬條AI生成的評論，「我們不希望遊客打開Tripadvisor，看到的全是罐頭留言」。

AI 越南 釣魚

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