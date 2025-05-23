嫌飛機餐不健康 網紅帶「烤全雞」上機引爭議

乘客帶烤雞登機被海關攔下。烤雞示意圖。（取材自unsplash.com/@Claudio Schwarz）

紐約網紅克洛伊（Chloé Gray）近日因在紐華克自由國際機場攜帶一整隻烤雞準備搭機，被運輸安全管理局人員攔下，引發一陣僵持。克洛伊表示，由於注重健康且不屑機上提供的垃圾食物，才會選擇自帶高蛋白的烤雞。最終她順利登機，並於飛行途中公開分享此經歷，影片曝光後在網路上掀起熱議。

根據媒體報導，克洛伊於近日在社群平台上分享自己在機場遭遇的經過。她表示「我在機場被攔了，因為包包裡有奇怪的東西」，而該物品正是一整隻烤雞。當時在紐華克自由國際機場，TSA工作人員對她的烤雞產生疑慮，雙方因此僵持一段時間。

最終，克洛伊成功帶著烤雞登機，並拍攝自己在飛機上享用烤雞的畫面，強調「我喜歡行使我的自由意志」。此舉引發網友兩極反應，有人直言「太瘋狂了」、「烤雞在飛機上的氣味很難聞」，甚至有人表示「搭飛機坐在我旁邊的人拿出一隻烤雞，我會崩潰」。

也有部分網友表達支持，留言「我也曾帶海鮮上飛機，我站在你這邊」、「學到了，感謝分享」。克洛伊則進一步指出，自己重視飲食健康，經常準備高蛋白食物，雖然攜帶堅果等小零食較不易引發爭議，但她認為烤雞最符合自己的風格，且「不用花錢買頭等艙，就能享受到一流的體驗」。

嫌機餐不健康！網紅搭機帶「烤全雞」 海關攔下引爭議

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